Odešel nejznámější český spisovatel. Ve věku 94 let zemřel Milan Kundera

Ve věku 94 let zemřel v Paříži zřejmě nejznámější český spisovatel Milan Kundera. Informaci přinesla Česká televize, potvrdil ji například Tomáš Kubíček, ředitel Moravské zemské knihovny.

"Světová literatura ztrácí jednoho z nejvýraznějších a nejpřekládanějších spisovatelů, který vždy kladl důraz na individuum spisovatele a jeho svobodu," řekl ve vysílání Kubíček.

Milan Kundera byl zprvu básníkem, později i autorem povídek nebo esejů, nejvíc ale proslul jako romanopisec. Mezi jeho nejznámější díla patří Žert, Směšné lásky, Nesnesitelná lehkost bytí či Nesmrtelnost.

Patřil ke generaci, jež vstoupila do literárního života krátce po roce 1948 po komunistickém převratu. Od poloviny 50. let do začátku 60. let byl prorežimním autorem a členem KSČ, po roce 1968 se ocitl v nemilosti normalizační moci. Nakonec s manželkou Věrou zvolili emigraci. Do vlasti se po roce 1989 nevrátil a zůstal ve Francii, kde žil od roku 1975. Druhou polovinu svého díla napsal francouzsky a dlouho nedovolal, aby byla přeložena do češtiny. Svolení udělil teprve v posledních letech, kdy jeho francouzské prózy začala do češtiny převádět Anna Kareninová. Začala tou v pořadí poslední, Slavností bezvýznamnosti česky publikovanou v roce 2020.

Od letoška Moravská zemská knihovna v Brně provozuje Knihovnu Milana Kundery. Brněnský rodák s manželkou jí darovali podstatnou část svého archivu a tisíce knih, zejména překladů do různých světových jazyků.

Nejnověji letos v březnu nakladatelství Atlantis vydalo jako osmý svazek Kunderových esejů svého času vlivný text nazvaný Unesený Západ z roku 1983. Před třemi roky se Kundera stal laureátem prestižní Ceny Franze Kafky.

Podrobnosti připravujeme.