Podcast: V Jáchymově na tobě vyroste mech, řekl mu estébák. Pamětník lágrů vypráví

Po přelíčení je seřadili ve sklepě soudní budovy v Klatovech. S odsouzeným se přišel "rozloučit" jeho vyšetřovatel, estébák Mareš. "Říká: 'Půjdeš na Jáchymov, tam chcípneš a vyroste na tobě mech!' Poděkoval jsem mu," vybavuje si politický vězeň František Wiendl prosinec 1950, kdy ho komunisté poslali na 18 let za mříže, neboť převedl 28 lidí přes státní hranici.

Vzpomínka pochází z knihy nazvané Oplocený čas, kterou právě vydala Revolver Revue. Její hlavní část tvoří rozhovor Františka Wiendla, jenž se podílel na protinacistickém i protikomunistickém odboji a letos oslaví 100. narozeniny, s jeho synem, literárním historikem Janem Wiendlem.

"Když jste se zmínil o Marešovi, to poděkování bylo takové jedovaté," přibližuje pamětník jeden z československých monstrprocesů, při němž měli obžalovaní opakovat, co jim nadiktovali estébáci. "Chtěl, abych u soudu vypovídal, jak nás to učili, abychom, jak nám říkali, 'nemektal jak ti faráři'. Slíbil jsem to, abych měl pokoj, ale stejně jsem pak vypovídal podle svého. Mareš měl proto na mě velkou zlost a přišel se se mnou rozloučit," vysvětluje František Wiendl.

Podcast s Františkem Wiendlem a Janem Wiendlem si můžete poslechnout zde:

Jeho vzpomínky na válku, poválečná léta a desetiletí zajetí v dolech, kde političtí i kriminální vězni těžili smolinec na výrobu uranu pro Sovětský svaz, mají i svou klíčovou ženskou postavu: Františkovu matku a Janovu babičku Marii Wiendlovou. "Rodiče zavřeli oba, maminka byla zavřená 'jen' sedm měsíců ve vazbě, bez soudu," přibližuje František Wiendl, který odešel s osmnáctiletým trestem. Jeho otec, rovněž František, s pětadvaceti roky. Členem odbojové skupiny byl rovněž Mariin otec Jan Štork, odsouzený na 12 let.

Marii Wiendlové tak komunisté pozavírali celou rodinu. Na své nejbližší musela dlouhá léta čekat. "Byla jednou z typicky ženských obětí, nikdy nedoceněných a nikdy rehabilitovaných," shrnuje příběh Marie Wiendlové její vnuk Jan.

"Jak táta říká na jednom místě v knize: 'Byl to náš tichý komplic.' Věděla samozřejmě o všem, nikdy nic neprozradila, celá ta dlouhá léta vytvářela pro tátu i pro dědu obrovské povědomí, že se mají kam vrátit," dodává. Dopisy, které si ve vězení vyměňovala s manželem a synem, jsou součástí knihy.

Uvěznění Františka Wiendla i jeho otce je zároveň příběhem zrady. Partyzáni, kteří s nimi byli v protinacistickém odboji, se coby komunisté po válce proti Wiendlovým postavili.

S jedním z bývalých partyzánů a po roce 1948 udavačů, který jej a jeho komplice pomohl dostat na dlouhá léta za mříže, se František Wiendl po roce 1989 setkal. Vlastně lstí, jak vypráví v podcastu. Dalšího ze zrádců zastihl osud, jejž lze nazvat jidášovský.

S cejchem nepřátel socialismu žila rodina v Klenové na Šumavě. "U nás to bylo tak, že jsem byl zavřený já i moji rodiče, můj budoucí tchán byl můj komplic. Takže když se naše dvě rodiny sešly, bavili jsme se o tom a můj syn to poslouchal od doby, kdy začal vnímat," vysvětluje František Wiendl. A jeho syn Jan dodává: "Je to velmi podobné tomu, co zažíval leckterý můj vrstevník, že tu byla pravda rodiny a pravda veřejnosti. Typická normalizační rozdvojenost."

