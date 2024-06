Celý život dělal, co ho bavilo. Zemřel malíř a autor dětské literatury Alois Mikulka

Ve věku 90 let uplynulý čtvrtek zesnul malíř a autor literatury pro děti Alois Mikulka. Oznámil to galerista Roman Kalina, obdivovatel a sběratel jeho tvorby. Všestranný umělec proslul především coby tvůrce knížek pro děti, i dospělým však nabízel svět plný imaginace, nadsázky či grotesky.

Alois Mikulka se narodil 13. srpna 1933 v Brně. Studoval v ateliéru monumentální malby Jána Želibského. Napsal a kresbami doprovodil čtyři desítky knih pro děti a mládež, například O jelenovi s kulometem, Pacička a zajíci, Karkulka v maskáčích či Supermani a medvědi. Asi padesát děl rovněž ilustroval jiným spisovatelům. Napsal více divadelních her, tvořil pro rozhlasového Hajaju. V roce 2014 mu nakladatelství Albatros udělilo cenu za přínos v oblasti literatury pro děti a mládež.

Umělcovy loňské devadesátiny připomněla výstava v brněnské Kalina Gallery. Tvořilo ji 90 olejomaleb a desítky dalších prací, zejména kreseb a ilustrací. Díla, jež vznikala od 70. let do nedávné minulosti, galerie zapůjčila od autora nebo od soukromých sběratelů. "Alois Mikulka měl vždy osobité pojetí, styl, který nepodléhal ničemu a nikomu. Stvořil si svůj vlastní svět. Celý život dělal, co chtěl a co ho bavilo," řekl tehdy galerista Kalina. Na Mikulkovi obdivoval také všestrannost a smysl pro humor.

Mikulkova tvorba ovlivnila několik generací dětí, jeho typické obrázky inspirovaly i další umělce. Před několika lety měla například v Brně premiéru inscenace podle jeho pohádkových příběhů o zvířatech nazvaných Aby se děti divily. "Jeho svět má v sobě takovou zvláštní divokost a zlobivost, zároveň také něhu a radost," řekla tehdy režisérka Zoja Mikotová.