Výherci Czech Press Photo vyzývají k změně, úroveň soutěže podle nich klesá

K proměně soutěže Czech Press Photo (CPP) vyzvala skupina nositelů tohoto ocenění. Chtějí soutěž vrátit k jejímu zaměření na žurnalistickou fotografii, porota by se měla každoročně obměňovat a hlasovat veřejně. Napsali to v otevřeném dopise ředitelce soutěže Veronice Souralové, který má ČTK k dispozici. Cílem jejich dopisu je otevřít diskusi, uvedli. Souralová ČTK napsala, že konkrétně zformulovanou kritiku vítá, s fotografy se sejde v lednu.

Mezi signatáři dopisu jsou Andrej Bán, který byl v minulosti členem mezinárodní poroty CPP, nebo držitelé ocenění World Press Photo Tomki Němec a Jan Šibík.

Spolu s Němcem a Šibíkem dopis podepsali také další fotografové, kteří v minulosti v CPP posbírali řadu cen včetně Fotografie roku, mezi nimi Michal Čížek, Milan Jaroš, Stanislav Krupař, Michal Novotný a Filip Singer.

Úroveň soutěže podle nich sklouzává v posledních letech k průměrnosti a v některých případech podprůměrnosti. "Namísto vymýšlení nových kategorií bychom upřednostnili léty vyzkoušené, které jsou základem fotožurnalistiky a dokumentu. Pro Czech Press Photo byla vzorem World Press Photo a z našeho pohledu bychom tuto cestu neměli opouštět," píše se v dopise.

Czech Press Photo je podle nich i s ohledem na svůj název především soutěž fotožurnalistická a měla by hodnotit hlavně fotografie určené ke zveřejnění v médiích.

Souralová upozornila na to, že Czech Press Photo je platformou pro fotografy, ale nesupluje roli Syndikátu novinářů nebo jiného podobného sdružení. S fotografy se o jejich podnětech bude bavit na schůzce ve druhém lednovém týdnu. "Jsem otevřená diskusi," řekla ředitelka CPP.

"Budu velice ráda, pokud fotografové přispějí ke zlepšení Czech Press Photo a zapojí se do toho," dodala.

Při hodnocení snímků by porota měla podle signatářů dopisu uplatňovat základní požadavky na autentičnost fotografie a omezit manipulaci s obrazem i vyzněním fotografie.

"V případě jakýchkoliv pochybností by si porota měla vyžádat materiál, který dokáže, že fotografie tato kritéria splňuje," píše se v dokumentu.

Vedle každoroční obměny poroty včetně předsedajícího fotografové navrhli, aby její zasedání a hlasování bylo veřejné. "Taková debata dává skvělou zpětnou vazbu zúčastněným fotografům a plní tak i neocenitelnou edukativní funkci," napsali. Vyzvali také k tomu, aby porotci využívali možnost cenu neudělit, pokud jsou v některé z kategorií přihlášeny snímky nesplňující "kritéria kvality".

Signatáři dopisu předkládají k úvaze také změny v grantech. Grant Prahy Czech Press Photo by měl podle nich být udělován profesionálovi, který bude zárukou, že kolekce jeho snímků "bude kvalitní a bude odrážet reálné proměny Prahy". Soutěž by se také měla ve spolupráci se sponzory, médii, státním sektorem i neziskovými organizacemi snažit motivovat oceněné autory nabídkou další práce na projektech, které by reflektovaly klíčová společenská témata.

Ocenění ve 24. ročníku Czech Press Photo se předávala před týdnem na Staroměstské radnici, kde jsou vítězné a další snímky vystaveny do konce ledna. Fotografií roku 2018 mezinárodní porota po mnoha letech nezvolila snímek s prvoplánově politickým námětem. Cenu získala fotografie samice orangutana s umírajícím potomkem, odkazující na ničení přírody, kterou na Borneu pořídil volný fotograf Lukáš Zeman.