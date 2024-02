Natočil Kolju nebo Tmavomodrý svět. Českého lva za přínos získá kameraman Smutný

Českého lva za mimořádný přínos kinematografii příští sobotu 9. března převezme kameraman Vladimír Smutný. Spolupracoval mimo jiné na oscarovém snímku Kolja nebo Nabarveném ptáčeti. Jeho jméno je spojeno s režiséry Janem Svěrákem, Václavem Marhoulem, Karlem Kachyňou nebo Jiřím Vejdělkem.

Jedenaosmdesátiletý Smutný už je držitelem osmi Českých lvů, stejně jako mnoha prestižních mezinárodních ocenění. "Význam Vladimíra Smutného pro český film je nedocenitelný. Jeho vidění filmového obrazu je zcela originální, nezaměnitelné a obdivované i v zahraničí," říká Ivo Mathé, prezident České filmové a televizní akademie, jež České lvy pořádá.

Její prezidium uděluje významná ocenění osobnostem za mimořádné zásluhy o rozvoj české kinematografie v nejrůznějších profesích. V posledních letech byli takto vyznamenáni režisér a scenárista Hynek Bočan, dramaturgyně Marcela Pittermannová, producent a kinař Jan Jíra, mistr zvuku Ivo Špalj, producent Jaromír Kallista, režisérka Věra Plívová-Šimková nebo střihač Alois Fišárek.

Vladimír Smutný se narodil roku 1942 v Praze, promoval na FAMU a poté se stal pomocným kameramanem studia Barrandov. Dodnes má na kontě šest desítek celovečerních snímků.

V roli hlavního kameramana poprvé pracoval na Posledním vlaku režiséra Julia Matuly z roku 1982, ještě před revolucí se podílel na snímcích Smrt krásných srnců, Zánik samoty Berhof nebo Discopříběh. Nyní je držitelem osmi Českých lvů za nejlepší kameru filmů Lea, Tmavomodrý svět, Mazaný Filip, Král zlodějů, Tobruk, Poupata, Po strništi bos a Nabarvené ptáče. "Lehce se stydím. Být kameramanem tohohle filmu nebylo jednoduché," řekl v roce 2020, když právě za Nabarvené ptáče režiséra Václava Marhoula získal svou zatím poslední sošku. "Černobílý film je krásný a byl bych rád, kdyby jich vzniklo víc, protože si myslím, že ten náš svět může být i černobílý," dodal tehdy na pódiu Smutný.

Do jeho filmografie dále patří Svatba upírů, Kolja, Výchova dívek v Čechách, Vratné lahve, Kuky se vrací nebo z posledních let Tátova volha a Zlatý podraz. Jako kameraman se v letech 1996 až 2004 podílel také na úspěšném francouzském detektivním seriálu Maigret s Brunem Cremerem v hlavní roli.

V roce 2019 na festivalu v Karlových Varech obdržel Křišťálový glóbus za celoživotní přínos světové kinematografii. "Za 40 let u filmu člověk obrázků udělá takových třicet tisíc a byl by to sakra špatný kameraman, kdyby se z toho nevybral dobrý," komentoval tehdy Smutný sestřih ze svých snímků uvedený při karlovarském ceremoniálu.

Za Nabarvené ptáče byl oceněn na Mezinárodním festivalu Chicago i Mezinárodní festivalu filmových kameramanů Camerimage. Smutný je rovněž profesorem na pražské FAMU a členem evropské i americké filmové akademie.

V pořadí 31. výroční ceny Český lev budou předány 9. března v pražském Rudolfinu. Slavnostním večerem diváky a hosty provede Marek Eben. O hudební doprovod se postarají Jan P. Muchow se skupinou The Antagonists. O sošky usiluje 26 titulů v 19 statutárních kategoriích. Nejvíc nominací, celkem 15, jich získal film Bratři režiséra Tomáše Mašína, jenž líčí historii odbojové skupiny bratří Mašínů a jejich útěk do Západního Berlína.