Schiele a Klimt visí nakřivo. Muzeum obrazy pootočilo, aby upozornilo na oteplování

Patnáctka známých obrazů klasiků Egona Schieleho, Gustava Klimta nebo Gustava Courbeta ve vídeňském Leopoldově muzeu nově visí nakřivo. Kurátoři je záměrně pootočili o několik stupňů ve snaze upozornit na globální oteplování.

Podle agentury AP jsou malby vychýlené z původní polohy právě o tolik stupňů, o kolik by v průměru mohly vzrůst teploty v krajích a místech vyobrazených na těchto dílech. Jde například o oblast rakouského jezera Attersee, podhůří Alp nebo pobřeží Atlantského oceánu. Těm všem dle muzea hrozí nezvratné proměny. Například obraz Gustava Klimta nazvaný U jezera Attersee, který vznikl v roce 1900, byl pootočen o dva stupně. Malba stromu od Egona Schieleho z roku 1914 visí o pět stupňů nakřivo, popisuje agentura AFP.

V listopadu klimatičtí aktivisté právě v Leopoldově muzeu potřísnili olejem Klimtovu malbu nazvanou Život a smrt, jež byla chráněná sklem, a následně se k ní přilepili. Dílo trvale nepoškodili. Ředitel muzea Hans-Peter Wipplinger akci zkritizoval jako kontraproduktivní. Nyní ve spolupráci s rakouskou platformou pro výzkum klimatu Climate Change Center Austria našel jiný způsob, jak upozornit na stejný problém. Obrazy budou viset nakřivo do 26. června.

Dle Wipplingera muzea nemají jen zachovávat kulturní dědictví pro další generace, ale také umožňovat konfrontaci s nepříjemnými tématy. "V tomto smyslu vyjadřujeme solidaritu s úsilím klimatického hnutí. Chceme zvýšit povědomí o dramatických důsledcích ekologické krize," vysvětluje ředitel.

Podle agentury AFP akce skutečně může některé diváky motivovat. Osmnáctiletá dánská studentka Sofie Skovenová, která do Vídně přijela se školou, říká, že pohled na nakřivo pověšené obrazy tak krásných míst působí smutně. "Vede vás to k tomu, že s tím chcete něco udělat. Připomíná vám to, o co přijdeme," uvažuje. Naopak na jedenasedmdesátiletého penzistu Joachima Burdacka projekt dojem neudělal. "Myslím, že to jen trivializuje změnu klimatu," míní tento návštěvník.

Leopoldovo muzeum, což je soukromá instituce ve vídeňské kulturní čtvrti MuseumsQuartier, vlastní přes 6000 děl. Jeho sbírka patří k nejvýznamnějším v Rakousku a obsahuje zásadní díla Egona Schieleho, Gustava Klimta či Oskara Kokoschky. Muzeum existuje od roku 2001, základ kolekce tvoří práce, jež shromáždili dnes již nežijící sběratel a lékař Rudolf Leopold s manželkou Elisabeth.

Mezivládní panel OSN pro změnu klimatu známý pod zkratkou IPCC v pondělí vydal zprávu, podle níž Země už v příštím desetiletí dosáhne úrovně kritického globálního oteplení o 1,5 stupně Celsia oproti hodnotám před průmyslovou revolucí. Právě s tímto číslem pracuje i webová stránka projektu z Leopoldova muzea. Poté, co diváci zhlédnou obrazy pověšené nakřivo, se jich ptá: "Pořád si myslíte, že víc než 1,5 stupně Celsia není tolik?"

