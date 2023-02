Následovat své srdce. V liberecké galerii vystavují Švecová a Tauschke

Díla dvou současných umělců nově vystavuje Oblastní galerie v Liberci. Obrazy Petry Švecové představují volné zamyšlení nad tématem zahrady, zatímco australský výtvarník Cameron Tauschke se prostřednictvím maleb a kreseb pokouší znázornit skrytá zákoutí srdce.

Obě přehlídky potrvají do 30. dubna, Tauschke v Česku vystavuje poprvé. A prvně se alespoň v liberecké galerii představuje Švecová.

Ta do takzvané podbazénové haly galerie umístila velkoformátové i menší obrazy na pomezí abstrakce a figurativní tvorby. "Pracuje s monochromatickým pozadím, takovým abstraktnějším, a vždy je tam nějaký fragment, ať už květiny, figury, nebo nějakého symbolu, který je ve více realistickém provedení," popisuje kurátorka Johana Kabíčková.

Společným tématem děl je zahrada, proto se také přehlídka jmenuje V zahradě a o kus dál. Podle autorky nejde o žádnou konkrétní, má spíše mystický význam. "Protože spojení zahrady a umění tady bylo vždy. Zahrada je předobraz určitého mikrokosmu a mně v poslední době přišlo to téma strašně důležité, protože je to místo, ve kterém se můžeme snažit ovlivnit svět, snažit se vytvořit svět tak, aby byl v pořádku," říká Švecová.

Vystavená díla podle ní nemají jednotný výklad, návštěvníka by měla inspirovat. "Snažím se mít obrazy tak, aby v nich člověk mohl otevřeně číst. Že mu dávají určitou myšlenku, určitou atmosféru, ale zároveň má možnost dát si do nich dosadit vlastní příběhy či emoce, proto jsou místy v náznacích. Mám tam třeba figury, které odcházejí ze zorného pole, nebo naopak někoho, kdo vstupuje do bezpečného prostoru," dodává Petra Švecová, která studovala fotografii na pražské FAMU, absolvovala Akademii výtvarných umění v malířském ateliéru Vladimíra Skrepla a jen vloni vystavovala v libereckém Prostoru 228, opavské Galerii Eisler nebo trutnovském prostoru Uffo.

Vnitřního světa se dotýká i druhá nová výstava liberecké galerie. Australský výtvarník Cameron Tauschke představuje obrazy a kresby ze série nazvané Valleys of the Heart, v překladu Údolí srdce. "Hlavním poselstvím výstavy je pro Tauschkeho bezmezná odhodlanost následovat své srdce. Zároveň předkládá fiktivní krajiny, ve kterých se potkává bezmoc s novými výzvami," doplňuje mluvčí galerie Petra Froese.

Jedenapadesátiletý Australan, který žije v Německu, tvoří zářivě barevné figurální motivy. "Pro autora je zásadní užívání metafor, jejichž prostřednictvím vypráví příběhy zachycující a odrážející vnitřní svět v kontextu všedních událostí," uvádí kurátorka výstavy Lenka Sýkorová.