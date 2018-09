Malá partyzánská sonda do slovenského umění. Výstava útočí na české galerijní jistoty

Děkujeme všem za účast na včerejší vernisáži výstavy Slovenské národní povstání. Atmosféra byla skvělá a všechny reakce návštěvníků až lichotivě pozitivní. Humphrey Bogart by na to nepochybně řekl: "I think this is a beginning of a beautiful friendship" :-). Těšíme se s vámi všemi na shledanou. (všechny fotografie: Pavel Šinagl) . Thanks to everyone who came out last night for the opening of our new exhibition Slovak National Uprising. The atmosphere was great, the pagače delicious, and the reactions were overwhelmingly positive. As Humphrey Bogard would surely have said: "I think this is the beginning of a beautiful friendship." We look forward to seeing all of you who weren't able to be with us last night. . Special thanks to the artists who made their way up from the wilds of Slovakia to be with us :) . All photos copyright Pavel Sinagl. . . Alexandra Barth Michal Černušák Andrej Dubravsky Viktor Frešo Katarina Janeckova Walshe Matus Lanyi Ivana Satekova Erik Sille Jano Vasilko Jan Zelinka Radek Wohlmuth #galeriearcimboldo #snp_vystava #snp_exhibition