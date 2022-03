Krtek, Mumínek a Mickey. Na nástěnné malbě v Praze je chrání ukrajinská holčička

Mezinárodní agentura pro energii (IEA) v pátek v reakci na rusko-ukrajinský konflikt představila návrhy na snížení spotřeby ropy. Desetibodový plán zahrnuje například snížení maximální povolené rychlosti na dálnicích minimálně o deset kilometrů za hodinu, využívání práce z domova, zlevnění veřejné dopravy, podporu cyklistiky a chůze či větší využívání vysokorychlostní železniční dopravy místo letadel.

Pokud by vyspělé ekonomiky navrhovaná opatření uskutečnily, snížila by se podle IEA do čtyř měsíců poptávka po ropě o 2,7 milionu barelů denně, což by odpovídalo spotřebě všech automobilů v Číně. "Výrazně by to snížilo potenciální napětí (na trhu s ropou) v době, kdy by na tento trh mohly přestat proudit velké objemy ruských dodávek," uvedla IEA v páteční zprávě.