Krtek, Mumínek a Mickey. Na nástěnné malbě v Praze je chrání ukrajinská holčička

Nástěnná malba holčičky, která se schovává pod ukrajinskou vlajkou, vznikla na domě v pražských Nuslích. Vytvořil ji Chemis, v Česku žijící streetartový umělec kazašského původu. Na obrazu umístěném v ulici Mojmírova několik dní pracovalo několik lidí, vznikl legálně po dohodě s majitelem domu.

Holčička se smutným pohledem sedí se skrčenými koleny a pod vlajkou, kterou drží nad hlavou, skrývá slavné pohádkové postavičky. Reprezentují západní kulturu: kolem dívky posedávají americký Mickey Mouse, český Krtek, severský Mumínek, francouzský Obelix, polští Bolek a Lolek, pes Bitzer z britské pohádky Ovečka Shaun a německá včelka Mája.

"Ukrajina nyní bojuje, aby ochránila svou budoucnost a svobodu, stejně tak jako tu naši. Jako otec dvou dětí si nedokážu představit tu bezmocnost, bolest a strach, kterou obyčejní lidé prožívají," napsal Chemis na Facebooku. "Všichni jsme viděli záběry těl, zničených měst a plné tělocvičny žen s dětmi a jejich prarodiči. Prosím, nepřestávejte pomáhat a ukazovat, na jakých hodnotách naší společnosti záleží," dodal.

Malba má podle něj vyjádřit to, že se válka na Ukrajině týká každého z nás, jak řekl serveru Prahain.cz. "Ve známých postavičkách z dob našeho dětství, které jsou znázorněny jako plyšáci, je zastoupena Česká republika, Finsko nebo USA s Mickey Mousem. Jde o to, že holčička svým vlastním životem chrání všechny tyto své drahocenné hračky, což symbolizuje to, že před pohromou Ukrajina vlastně chrání nás," vysvětlil. "Životy lidí na Ukrajině jsou de facto naše lidské životy," dodal.

Pod značkou Chemis tvoří Dmitrij Proškin. Kolemjdoucí mohli zaznamenat jeho portrét Václava Havla na pražském Těšnově, který vznikl po prezidentově smrti v roce 2011, nebo tamtéž graffiti vztahující se k teroristickým útokům v Paříži.

V roce 2018, při 100. výročí založení Československa, Chemis namaloval plačícího Tomáše Garrigua Masaryka. "To, jaká naše země je a kam směřuje, se mimo jiné odráží v představitelích, které si volíme, a to včetně hodnot, které zastávají. Jsou tedy zrcadlením naší společnosti. Přistupujme tedy i my sami jako jednotlivci zodpovědně k tomuto státu, aby nemusela další generace plakat," vysvětlil tehdy.

Jeho díla se často dotýkají životního prostředí, lidskoprávní tematiky nebo sociálních problémů. Začínal jako nelegální sprejer, dnes už tvoří i na zakázku. Mezi jeho klienty se řadí společnosti jako Škoda Auto, České dráhy nebo Veolia. "Největší úspěch, o kterém se mi ani nesnilo, bylo pozvání namalovat hlavní stěnu na New York Hall of Fame, byl jsem tedy prvním Čechem na zdi Síně slávy, na místě, kde graffiti kultura vznikla," zmiňuje na webu.

V minulosti sprejoval také na pražské Letné během demonstrace na podporu zatčených členek skupiny Pussy Riot.

Rodáka z kazachstánského Oralu ke graffiti v 16 letech přivedlo kreslení při nudných hodinách chemie, odtud má pseudonym Chemis. Většinu života ale strávil v Česku, kde už v mládí získal občanství.