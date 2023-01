Jak uchopit aktuální výzvy. Chalupeckého cenu dostali čtyři tvůrci a kolektiv

Cena Jindřicha Chalupeckého, určená umělcům do 35 let, letos připadne čtyřem autorům a jednomu uskupení. Porota ocenila Kryštofa Brůhu, Lenku Glisníkovou, Petru Janda, Gabrielu Těthalovou a kolektiv Stony Tellers. Pořadatelé to oznámili v pondělí. Klání už několik let nemá vítěze, uspěje každý, kdo obdrží nominaci.

Společná výstava letošních laureátů začne 1. listopadu v ostravské galerii Plato. Doprovodí ji projekt Propaganda Station nizozemského umělce Jonase Staala. Zástupkyně poroty a slovenská výtvarnice Anna Daučíková oznámila, že do letošního ročníku umělci přihlásili 108 portfolií, nejvíc v historii soutěže. Výběr reprezentuje širokou škálu médií i fakt, že mladá scéna se vydává směrem od estetiky a postupů zavedených v jednotlivých ateliérech na uměleckých školách k vlastním generačním zájmům. Mladí tvůrci se také zaměřují spíše "na hledání nových možností, přístupů a nástrojů k uchopení aktuálních výzev, než aby se věnovali kritice příčin vzniku současných krizí", shledala porota. "Mnoho děl má podobu fiktivních dokumentů zkoumajících rozsáhlé utopické nebo futuristické krajiny. Další umělci a umělkyně zaujali k realitě nebo její projekci opačný přístup tím, že ji rozbili na kousky, fragmentovali, případně přiblížili našemu oku. Obě tendence jako by vycházely z podobné touhy spekulovat o možných alternativách k našim současným podmínkám," napsali hodnotitelé. Podle nich tvorba Kryštofa Brůhy propojuje jazyk umění a vědy s důsledností, která je v českém prostředí vzácná. Jeho výrazná a vizuálně svůdná díla konfrontují diváka s jinou formou poznání a na poli vědeckých dat pracují s imaginací. Lenka Glisníková se věnuje fotografii, její projekty se přizpůsobují rychlosti sociálních médií a zkoumají technologický vývoj na okraji oboru. Fotografii dekonstruuje a znovu skládá do nových forem, médium tak nabývá sochařských a tělesných kvalit. Petra Janda ve svých instalacích využívá organické materiály, často související se zemědělstvím. Tvoří spíše prostor pro setkání než uzavřené umělecké formy. Obrazy Gabriely Těthalové pak hovoří současným a vytříbeným jazykem. Ačkoli jsou ve své podstatě abstraktní, drobnými figurativními či surrealistickými pozůstatky evokují pojmy jako představivost, vyprávění a objevování. Umělecké uskupení Stony Tellers usiluje o budování komunit založených na vzájemné péči a sdílení. Ke své práci přistupují členky často prostřednictvím sociálních médií a komunikují pomocí jejich jednoduché estetiky. Umělecké myšlení tak přenášejí do reálných sociálních situací. Cena Jindřicha Chalupeckého je udílena od roku 1990, u jejího zrodu stáli dramatik a bývalý prezident Václav Havel, básník a výtvarník Jiří Kolář plus malíř Theodor Pištěk. Před několika lety pořadatelé přestali vyhlašovat jediného vítěze.