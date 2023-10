Je o smutku, a proto musí být zábavná. Klicperovo divadlo uvádí hru z irských bažin

Na hlavní scéně uvedlo královéhradecké Klicperovo divadlo druhou premiéru letošní sezony, inscenaci U kočičí bažiny. Drama současné irské autorky Mariny Carrové režíruje Diana Šoltýsová, hlavní role se zhostila Kamila Sedlárová. Nejbližší reprízy následují v pondělí 30. října a znovu 3., 4., a 23. listopadu.

Osmapadesátiletá irská dramatička označuje U kočičí bažiny za drama o nenávisti, v jehož středu nicméně stojí láska. Odehrává se v bažinatých končinách irského středozemí a vypráví o svatebním dnu, který od počátku zastiňují temná znamení, staré pověry a kletby.

Čtyřicetiletá hrdinka Hester Swanová žila 14 let s Carthagem a má s ním dítě, on si však teď bere dceru bohatého sedláka. Hester se cítí zrazená, a tak se rozhodně zamířit na svatbu.

"Marina Carrová řekla, že hra je o smutku, a proto musí být zábavná. Společně se všemi herci a celým týmem jsme se těmto jejím slovům snažili dostát," avizuje režisérka Šoltýsová, která v Klicperově divadle poprvé před třemi roky uvedla Hanu, dramatizaci románu Aleny Mornštajnové. Letos na jaře se tu chopila klasiky Její pastorkyňa od Gabriely Preissové.

Dramatička při psaní U kočičí bažiny vycházela z Eurípidovy antické tragédie Médeia, jejíž postavy však rozvinula a děj přesunula do současného Irska. Bažiny zde mohou být i částečnou metaforou situace, jíž se postavy brodí a ze které se nemohou vymanit.

"Autorčinou inspirací jsou antické tragédie, jedná se tedy o velmi bolestivá témata, kde postavy jednají v nějaké bezvýchodné situaci," přitakává dramaturgyně Lenka Smrčková. Podle ní síla her Mariny Carrové spočívá v tom, že hrůzné činy, které hrdinové páchají, chápeme skrze jejich absolutní lásku k někomu dalšímu. "A nad tím vším se tyčí řada nadpřirozených bytostí, které celku dodávají nadhled a humor," shrnuje dramaturgyně.

V novince kromě Kamily Sedlárové účinkují Petr Kult, Jan Vápeník, Martina Czyžová nebo Jiří Zapletal. Hudbu složil Jakub Xavier Baro.

V tvorbě Mariny Carrové bývá U kočičí bažiny z roku 1998 řazeno do takzvané midlandské trilogie. První hrou triptychu je Maja, druhou pak drama nazvané Porcie Coughlanová. Všechny tři se odehrávají ve stejném prostředí irského středozemí, kde dcera básnířky a dramatika Carrová žila do svých 17 let.

Protagonistkami těchto tří jejích příběhů jsou ženy, které skrze ztrátu blízké osoby ztratily i sebe. Ocitají se v bezvýchodných situacích, z nichž se snaží najít cestu ven. Útěchu hledají v krajině, pro niž nejsou neobvyklé nadpřirozené postavy vycházející z keltských legend.

První díl trilogie kdysi nastudovalo například Východočeské divadlo Pardubice, hru U Kočičí bažiny uvedlo Moravské divadlo Olomouc, pražský Činoherní klub nebo Národní divadlo Brno. Třetí díl trilogie divákům představily plzeňské Divadlo J. K. Tyla nebo ostravská Komorní scéna Aréna, momentálně pak Porciu Coughlanovou stále hraje Městské divadlo Mladá Boleslav.

Klicperovo divadlo má v plánu sezony 2023/2024 osm premiér. Další bude inscenace Tomáše Ráliše Vyhubyt, kterou diváci uvidí 8. prosince ve Studiu Beseda.