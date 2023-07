To nejlepší z oblastního a krajského divadla. Jiráskův Hronov se vrátil do normálu

Stovky lidí včetně ministra kultury Martina Baxy z ODS se tuto sobotu odpoledne v centru Hronova na Náchodsku zúčastnily slavnostního zahájení 93. ročníku Mezinárodního festivalu amatérského divadla Jiráskův Hronov. Oznámil to jeho programový ředitel Jan Julínek. Akce v šestitisícovém městě potrvá do 5. srpna, nabídne desítky představení různých žánrů.

"Festival Jiráskův Hronov se po doznívajících covidových letech představí v plné kráse. Vše nasvědčuje tomu, že jsme se vrátili do normálu," věří Julínek.

Pořadatelé očekávají, že včetně doprovodného programu zahrnujícího koncerty, výstavy či diskuse navštíví letošní ročník Jiráskova Hronova přes 40 tisíc lidí.

Hlavní program se koná v Jiráskově divadle, Sále Josefa Čapka a v sokolovně, ten doprovodný pak v parku Aloise Jiráska nebo na náměstí Čs. armády a dalších místech. V Jiráskově divadle v pátek večer, v předvečer slavnostního zahájení, hronovští ochotníci uvedli inscenaci Lucerna. Poté na náměstí rozsvítili Lucernu přátelství a vztyčili festivalovou vlajku.

Hlavní program čítá zhruba 40 inscenací, které se budou hrát asi v 90 představeních. "Dalších 40 divadel je v rámci doprovodného programu, dále to bude 30 koncertů, čtyři výstavy a dalších 30 doprovodných akcí. Je toho letos opravdu dost a je to od rána do večera," vypočítává Julínek na webu festivalu.

Kromě amatérských divadel se představí profesionální soubory, například královéhradecké Divadlo Drak. Z těch zahraničních je na programu slovenský divadelní soubor DISK z Trnavy a Owen Corey z amerického divadelního kolektivu Giddy Round.

Většinu účinkujících festivalu tvoří neprofesionální soubory, přičemž do hlavního programu se dostaly ty, které postoupily sítem přehlídek. "Každý neprofesionální soubor, který chce hrát v hlavním programu Jiráskova Hronova, musí projít oblastními a krajskými přehlídkami, odkud mohou být odbornými porotami vyslány na celostátní přehlídky. Soubory, které zaujmou na celostátních přehlídkách, následně dostanou možnost účastnit se Jiráskova Hronova," vysvětluje Julínek.

Dle organizátorů je Jiráskův Hronov nejstarší každoročně se konající divadelní přehlídkou v Evropě a pravděpodobně i na světě. Festival vznikl roku 1931, nepřerušily ho ani druhá světová válka a pandemie nemoci covid-19. Od roku 1991 se jej účastní i zahraniční soubory.