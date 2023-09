Probudil se a necítil ruce ani nohy. Písničkář se ve 48 letech znovu učí chodit

Americký písničkář Sufjan Stevens, který byl nominován na Grammy i Oscara, se po náročné nemoci učí znovu chodit. Jeho agent to potvrdil agentuře AP. Osmačtyřicetiletý hudebník začátkem října vydá nové album Javelin. Fanoušci se proto podivovali, proč jej ani 14 dnů před zveřejněním nikde nepropaguje. "Protože jsem v nemocnici," odpověděl.

"Minulý měsíc jsem se ráno probudil a nemohl jsem chodit. Necítil jsem ruce, paže ani nohy a neměl jsem v nich cit. Nedokázal jsem se pohnout," líčí hudebník na síti Tumblr.

Bratr ho odvezl do nemocnice, kde umělec podstoupil sérii vyšetření včetně lumbální punkce, při níž se odebírá mozkomíšní mok z páteřního kanálu v oblasti bederní páteře. Nakonec odborníci zjistili, že Sufjan Stevens trpí akutní polyradikuloneuritidou, což je zánětlivé postižení periferních nervů, které se projevuje mimo jiné svalovou obrnou. Američané jej nazývají Guillainovým a Barrého syndromem.

Onemocnění lze léčit. Lékaři hudebníkovi pět dnů podávali vysoké dávky takzvaných intravenosních imunoglobulinů, díky nimž se zřejmě podařilo zamezit zhoršení stavu. "Bylo to hodně strašidelné, ale zafungovalo to," shrnuje Stevens, který 14 dnů ležel střídavě v nemocnici a na operačním sále, zatímco doktoři stabilizovali jeho stav. "Zachránili mi život," zdůrazňuje.

Tento měsíc zahájil pozvolnou rekonvalescenci, v jejímž rámci se nyní znovu učí chodit. "Většina lidí, kteří trpí Guillainovým a Barrého syndromem, se znovu naučí chodit do roka, takže mám důvod k naději," vzkazuje Sufjan Stevens. Vzkaz fanouškům nadiktoval z kolečkového křesla.

Osmačtyřicetiletý hudebník podle agentury AP prorazil s albem Illinois z roku 2005, které slavilo úspěch jak na nezávislé scéně, tak v mainstreamu. Pochází z něj mimo jiné song Chicago, který pak zazněl ve filmu Malá Miss Sunshine nebo seriálech Politik a Medvěd.

Největší úspěch Stevens zaznamenal se skladbou Mystery of Love, jež se roku 2017 objevila v oceňovaném filmu Dej mi své jméno. Vynesla mu nominace na Grammy i Oscara, na jejichž předávání vystoupil. Zatím naposledy v roce 2021 vydal nahrávku Convocations, rozkročenou mezi soudobou vážnou hudbu a ambient. Vyrovnává se na ní se smrtí otce. "Rozdělená je do pěti částí, které rekapitulují jednotlivé fáze smutku," napsalo o ní Aktuálně.cz.

Z nadcházejícího alba, plánovaného na 6. října, zatím Stevens zveřejnil singly Will Anybody Ever Love Me? a So You Are Tired.

Video: Sufjan Stevens zpívá Mystery of Love