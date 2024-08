Na festival přijíždí herečka z Harryho Pottera, filmovou hudbu uvede Brzobohatý

Skladateli Karlu Svobodovi vzdá hold letošní devátý ročník festivalu filmové hudby Soundtrack, který v Poděbradech začíná tento čtvrtek 29. srpna. Potrvá do neděle 1. září. V hlavním programu na pódiu pod zdejším zámkem zazní Svobodovy nejznámější filmové a televizní melodie.

"O koncert, který by oslavil filmové a televizní dílo Karla Svobody, jsme usilovali několik let. V minulosti to vzhledem k právům, které drželo více osob, nebylo úplně jednoduché," říká výkonný ředitel festivalu Mirek Paskovský. Svoboda zemřel v roce 2007, bylo mu 68 let.

Diváky čekají melodie z filmů Noc na Karlštejně, Tři oříšky pro Popelku nebo seriálů Cirkus Humberto, Návštěvníci a Létající Čestmír. "Zazní skoro 30 skladeb, kromě filmu a televize také třeba z muzikálu Drákula," zmiňuje ředitel.

Vše doprovodí ukázky z filmů. Repertoár a aranžmá skladeb zajistil skladatel Michal Worek, koncert odehraje Komorní filharmonie Pardubice pod taktovkou Kryštofa Marka.

Festival Soundtrack začne tento čtvrtek 29. srpna v zámecké zahradě večerním koncertem herce Petra Vondráčka a jeho a rock’n’rollové kapely Lokomotiva. Hlavními hvězdami pátečního programu budou po českých kapelách Mydy a Monkey Business britští Molotov Jukebox, v jejichž čele stojí devětatřicetiletá britská herečka Natalia Tena, známá jako Nymfadora ze série filmů o Harrym Potterovi nebo Osha z fantasy Hry o trůny. Její londýnská šestice ve své hudbě míchá prvky romských melodií se swingem, dubstepem nebo dance music.

V sobotu dopoledne program na hlavní scéně otevře projekce pohádky Čertí brko s živým orchestrem a sólisty. Program vyvrcholí koncertem nazvaným Le Magnifique, na němž se Ondřej Brzobohatý představí v roli dirigenta symfonického orchestru hrajícího nejznámější filmové skladby z francouzských komedií. Lidé se mohou těšit na hudbu ze snímků Zvíře, Četník ze St. Tropez, Fantomas, Muž z Acapulca nebo ságy o zamilované Angelice.

Festival v neděli odpoledne uzavře slovenská zpěvačka Jana Kirschner. Program se bude odehrávat na pěti pódiích, z nichž tři v poděbradském parku mají být zdarma. Kromě živé hudby a filmových projekcí pořadatelé nabízejí workshopy či výstavy. Celovečerní snímky jako Masaryk, Hastrman, Hodinářův učeň nebo Bob Marley: One Love se budou promítat například v kinobusu na Labském nábřeží, v zámecké zahradě nebo v kině na zámku.

