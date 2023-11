Holandská loď ztroskotá u Japonska. Seriál o šógunovi vznikl podle bestselleru

Jedné větrné noci roku 1600 holandská loď při pokusu obeplout svět ztroskotá u japonského pobřeží. Její velitel ale přežije a brzy se zapojí do boje o nadvládu nad Japonskem. Také v Česku uvede videotéka Disney+ v únoru 2024 minisérii Šógun, která vznikla podle stejnojmenného bestsellerového románu Jamese Clavella. Teď ji představuje první trailer.

Australský rodák Clavell, jenž žil v letech 1921 až 1994, napsal například scénář k filmu Velký útěk se Stevem McQueenem v hlavní roli. Česky z jeho knih vyšly Král Krysa o anglickém pilotovi zajatém za války či všechny tři díly takzvané asijské trilogie, do níž patří i Šógun. Toho volně inspiroval skutečný příběh námořníka Williama Adamse, který jako první Angličan dosáhl Japonska, naučil se jazyk a vydobyl si nevídané společenské postavení.

Adams se stal poradcem budoucího sjednotitele země Iejasua Tokugawy v zahraničních otázkách a přispěl k tomu, že tento šógun neboli vojenský vládce výrazně umenšil vliv portugalských jezuitských misionářů.

Angličan od něj nakonec získal šlechtický titul hatamoto. V knize se postava volně inspirovaná Adamsem jmenuje John Blackthorne, zatímco z Tokugawy je fiktivní Toranaga.

Clavellova próza měla po vydání v roce 1975 mimořádný úspěch u západních čtenářů, z nichž mnohé seznámila s existencí samurajů a dala jim poprvé nahlédnout do japonské historie. Jen do roku 1990 se prodalo přes 15 milionů výtisků a pozitivní byl i ohlas kritiků. Například recenzent deníku New York Times konstatoval, že si "nevzpomenu, kdy mě nějaký román naposledy tak uhranul".

Dnešní reakce už jsou chladnější, například web Unseen Japan knihu předloni kritizoval za to, že je ahistorická a Japonsko nahlíží prizmatem exotiky.

První adaptace Clavellova románu vznikla roku 1980, kdy ji studio Paramount zfilmovalo se slavnými herci Toširem Mifunem a Richardem Chamberlainem. Filmový sestřih tohoto seriálu později česká kina promítala pod názvem Zajatec japonských ostrovů. Kromě toho vznikly ještě v 80. letech dvě textové počítačové hry nebo muzikál na Broadwayi.

Nynější desetidílnou minisérii natočila televize FX, jejíž tvorbu v Česku vysílá Disney+, v hlavní roli s britským hercem Cosmem Jarvisem, Annou Sawai z Nového Zélandu a třiašedesátiletým Japoncem Hirojukim Sanadou. Toho mohou diváci znát z hororu Ring, filmů Poslední samuraj a Sunshine nebo z menších rolí v akčních hitech Avengers: Endgame, Bullet Train či John Wick: Kapitola 4.

Showrunnery neboli tvůrci minisérie jsou americká spisovatelka Rachel Kondo a její manžel Justin Marks, který se podílel před sedmi lety na remaku Knihy džunglí nebo vloni na pokračování filmu Top Gun: Maverick.