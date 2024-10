Ledově temná, až hororová. Liberecké divadlo uvede baletní Sněhovou královnu

V taneční verzi liberecké Divadlo F. X. Šaldy uvede poprvé Sněhovou královnu, nejznámější pohádku dánského spisovatele Hanse Christiana Andersena. Baletní inscenace má premiéry tento pátek 1. a neděli 3. listopadu, nejbližší reprízy následují 5. a 14. listopadu.

Taneční adaptace ledově tajemné, až hororové pohádky je výsledkem spolupráce choreografky a režisérky Mariky Mikanové, autorů hudby Aleše Březiny i Pavla Ridoška a výtvarníka Aleše Valáška. "Libereckému publiku nejsou neznámí. Před čtyřmi lety tady uvedli úspěšný rodinný balet Mauglí, který máme stále na repertoáru," připomíná Barbora Svobodová, dramaturgyně souboru.

Pro něj je Sněhová královna výjimečná i počtem účinkujících. Na jevišti se vystřídá 77 lidí, kdy zhruba 15 profesionálů ze souboru doplní zpěvem a tancem hlavně děti. "Ještě nikdy jsem takto velký projekt nedělala. Ale kdy jindy? Ten titul a to, jak jsme to společně s celým týmem pojali, že tam chceme děti a dětský sbor, po tom volá," poznamenává Marika Mikanová.

Sněhovou královnu se rozhodla převést do taneční verze i kvůli tomu, že nikdo jiný to zde neudělal. "Myslím, že Liberec na tu Sněhovou královnu čeká, že jsme to město na severu a že tady nikdy nebyla. A je to přece jenom ikonická pohádka, stále přitažlivá a vždycky bude přitažlivá, alespoň pro mě," dodává režisérka.

Podle ní je dílo nesmírně přitažlivé také z tvůrčího pohledu. "Dá se zpracovat mnoha způsoby. Přála jsem si zachovat jistou míru strašidelnosti, ale zároveň mít ohled na dětské publikum. Dovolila jsem si pozměnit Andersenovu předlohu tak, aby byl příběh uvolněnější a více okořeněný," naznačuje.

Hrdinkou Sněhové královny je Gerda, která se vydává na neohroženou cestu za záchranou svého přítele Káje. Toho do mrazivé říše unesla a svým střepem z ledového zrcadla zaklela Sněhová královna.

V Liberci mají v roli Gerdy alternovat Johana Březinová a Tess Sheppard, v roli Káje to budou Yuta Homma a Maté Brünn. "Dětskou" Gerdu ztvární Veronika Březinová nebo Žofie Hammer, "malého Káje" pak Oleksii Gunko. V roli Sněhové královny se představí Nuria Cazorla García.

Při představení bude naživo hrát orchestr divadla pod taktovkou Chucheie Iwasakiho, šéfdirigenta Plzeňské filharmonie. Hudba je v duchu orchestrální melodie doplněná o elektronickou složku neobvyklých zvukových kombinací a efektů. Scénu a kostýmy navrhl Aleš Valášek tak, aby zdůraznil protiklad mezi ledovým královstvím a teplým, živým světem dětí.

"Sněhová královna vás na sněhových vločkách přenese tam, kde panuje nekonečná zima, kterou zlomí jen odhodlání, statečnost a skutečné přátelství. Je to síla lásky, která dokáže překonat překážky a postavit se jakémukoli zlu," slibují autoři.