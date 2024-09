Poslední roky Smetanova života. Na festivalu měl premiéru Najbrtův film o skladateli

O posledních 16 letech života slavného českého skladatele vypráví životopisné drama Smetana, které mělo v pondělí večer premiéru na plzeňském festivalu Finále. Jeho 37. ročník vyvrcholí ve středu.

Snímek režiséra Marka Najbrta uvede Česká televize 3. listopadu, ve stejný den se objeví na platformě iVysílání. Podle tvůrců intimně nahlíží do civilního života osobnosti známé z bust a učebnic. Letos uplynulo 200 let od narození Bedřicha Smetany i 140 let od jeho úmrtí.

Skladatel, kterého ve filmu hraje plzeňský rodák Václav Neužil, deset let před smrtí ohluchl. Snímek ukazuje dobu, kdy už se potýkal nejen s horšícím se sluchem, ale také se vztahem ke dvěma ženám - své druhé manželce Betty, kterou ztvárnila Sarah Haváčová, a několik let mladší spisovatelce Elišce Krásnohorské v podání Denisy Barešové.

Masku s charakteristickým plnovousem pro Neužila připravil maskér Martin Valeš, držitel Českého lva. "Smetanu jsem studoval třeba čtyři měsíce. Nešlo tady o velkou fyzickou proměnu jako třeba u Zátopka, kde jsem fakt musel běhat, tady byla maska," srovnává Neužil, hvězda filmu o slavném českém vytrvalostním běžci z roku 2021.

Neužil se ještě v době, kdy žil v Plzni, učil deset let na klavír. "Jednu skladbu jsem zvládnul, konkrétně Jiřinkovou polku, ale už jsem v tom klavíru dost zakrněl," poznamenává herec. Kvůli roli musel nyní mimo jiné trénovat dirigování s Janem Chalupeckým v Národním divadle.

Podle režiséra film nevypráví jen o skladateli a jeho vztahu k ženám. "Snažili jsme se proniknout do Smetanova naturelu, který byl evidentně dost vášnivý. Tam byla taková základní teze, že aby mohl tvořit, tak k tomu potřeboval být zamilovaný," zmiňuje Marek Najbrt. Podle něj Smetana skládal v absolutní hluchotě poslední roky velmi soustředěně.

Ve filmu zazní i Smetanova hudba, většina však pochází od současných skladatelů Aleše Březiny a Pavla Ridoška. "Idea byla dostat tam elektronickou hudbu, aby to byl opravdu současný film," vysvětluje Březina.

Snímek produkovala Česká televize. Premiéru měl toto pondělí na festivalu Finále vedle plzeňských Smetanových sadů, kam skladatel chodil na gymnázium a kde má bustu. "Představit ty historické postavy, o nichž jsme se biflovali v dějepisu, jako bytosti z masa a kostí, je myslím to, co české diváky baví," řekl při premiéře šéf televize Jan Souček.

Smetana, obdivovatel Franze Liszta a Richarda Wagnera, podle odborníků nedosáhl takového věhlasu jako Antonín Dvořák nebo Leoš Janáček. Přesto je spolu s nimi zakladatelem a představitelem české hudební kultury 19. století.