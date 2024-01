Jako dítě, co se do všeho vrhne. V Brně hrají nového Sluhu dvou pánů

Pobavit diváky v nelehké době chce Národní divadlo Brno novou inscenací komedie Sluha dvou pánů od Carla Goldoniho. Hlavní roli vychytralého a věčně hladového sluhy Truffaldina, který se shodou okolností ocitne ve službě u dvou pánů zároveň, ztvárnil Viktor Kuzník.

Výpravná inscenace v režii Martina Glasera má premiéru tento pátek a sobotu. Nejbližší reprízy následují 26. ledna a znovu 10. a 11. února. Zájem o vstupenky je velký, takřka všechna představení do konce sezony jsou již vyprodaná.

Lidé si od představení hodně slibují zejména díky známému zpracování režiséra Ivana Rajmonta v pražském Národním divadle, kde hlavní roli 22 let hrál Miroslav Donutil. Šestadvacetiletý čerstvý držitel Ceny Thálie pro mladé činoherce Kuzník tak za nejtěžší považuje ustát očekávání. Věří, že lidem se i nová brněnská verze zalíbí. "Moc doufám, že se nám především podaří diváky pobavit," říká Kuzník.

Stejné přání má ředitel divadla Glaser, který komedii do repertoáru zařadil, právě aby obecenstvu nabídl něco pozitivního. "Svět kolem nás poslední dobou nedává moc příležitostí ke smíchu, takže jsem se rozhodl vzít na sebe nelehký úkol a zrežírovat komedii. Navíc takovou, která má ve své domácí inscenační historii velmi silný zářez," vysvětluje Glaser.

K postavě hladového sluhy Kuzník přistupuje jako k mladému klukovi, který nad věcmi příliš nepřemýšlí. "Je to tak logické i vzhledem k tomu, že je mi teprve 26 let. Zatímco Truffaldino pana Donutila byl vychytralý a své pány dokázal přechytračit, v mém podání se do věcí pouští bezhlavě a až později mu dochází, co vlastně udělal," srovnává herec, který protagonistu pojal jako "takové dítě, co se do všeho vrhne".

Donutil hrál Truffaldina v pražském Národním divadle v letech 1994 až 2006, představení mělo 600 repríz. První uvedení tehdy sice nemělo příliš vstřícný ohlas, potkalo se však s Donutilovým účinkováním v zábavných televizních programech i rolemi v dodnes reprízovaných filmech jako Černí baroni či Dědictví aneb Kurvahošigutntag.

Sluha dvou pánů tak Donutilovi, který jej postupně proměnil ve svou one man show, pomohl v dalším budování kariéry. "O roli bych se s ním určitě rád pobavil, minimálně bych mu řekl, jak těžké je hrát Truffaldina po něm," poznamenává na to konto Kuzník. Režisér Glaser ve vysílání České televize zdůraznil, že cílem bylo, aby nový Sluha dvou pánů "nebyl komedií jednoho muže".

Mahenovo divadlo připravilo pro Sluhu dvou pánů výraznou scénu, kostýmy, líčení a účesy. "Člověk si na výrazné prvky, jako jsou například paruky nebo podpatky, musí chvilku zvykat, práce s nimi je poněkud jiná než při civilnějších hrách. Já mám štěstí, že se v mém kostýmu dobře pohybuje a cítím se v něm vlastně pohodlně," dodává Kuzník. Autorem zdobné, rokokem inspirované scény s benátským kanálem v popředí je Petr Vítek, kostýmy navrhl Martin X. Chocholoušek mimo jiné s lehkou příměsí vlivu současných japonských oděvních návrhářů.

Brněnské Národní divadlo uvede tuto komedii již potřetí, poprvé ji zinscenovalo v roce 1926, naposledy pak před 32 lety. Nejslavnější takzvaná komedie dell'arte Carla Goldoniho o tom, že dvěma pánům sloužit nelze, pochází z roku 1745. Stojí na humorném kontrastu lidských tužeb, kdy jedni vkládají veškerou energii do toho, aby si mohli vzít svůj milovaný protějšek, zatímco druzí usilují o to, aby se dosyta najedli.

Ve Sluhovi dvou pánů obchodník Pantalone di Bisognosi právě zasnoubil svou dceru se synem doktora Lombardiho. V tu chvíli se ukáže, že dívčin původní bohatý snoubenec není mrtev, jak si všichni mysleli. Právě přijel do Benátek se sluhou Truffaldinem a hodlá se oženit. Jeho totožnost je však podezřelá, neb více než o snoubenku se zajímá o to, jak získat peníze a čas. Navíc stále zapomíná, že i sluha se někdy musí najíst. Zoufale hladový Truffaldino se tak pod příslibem oběda nechá najmout dalším pánem - tajnůstkářem prudké povahy.

Pantalona di Bisognosiho v novince ztvární Petr Kubes, jeho dceru Clarici hraje hostující Lenka Netušilová. Dále účinkují Tereza Groszmannová, Petr Bláha nebo Jakub Svojanovský.