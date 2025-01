Vrací se Případy mimořádné Marty. Hrdinka musí zvládnout žárlivost i prohry

Druhou řadu seriálu Případy mimořádné Marty, kterou 23. února začne vysílat televize Nova, obohatí nová postava v podání Jany Plodkové. Známá herečka ztvární příslušnici Generální inspekce bezpečnostních sborů známé pod zkratkou GIBS.

Nová série bude mít osm epizod. Pokračování seriálu, který vychází z francouzsko-belgické předlohy, opět režírovali Marek Najbrt a Tomáš Pavlíček.

"Jana Plodková hraje ženu, která vstoupí do života našeho hlavního hrdiny v podání Romana Zacha a docela mu ten život zkomplikuje," naznačuje Najbrt. "Přichází na oddělení prověřovat, co se stalo na konci první série. A zatímco vyšetřuje, tak se zaplétá do těch vnitřních vztahů a nejvíce právě s Romanem Zachem coby vyšetřovatelem Adamem Kreinerem," doplňuje Pavlíček.

Plodková v roli neústupné Evy Fišerové podle režisérů uplatnila svůj komediální talent. Navíc dobře funguje se Zachem i představitelkou titulní role Tatianou Dykovou jako "třetí zásadní hráčka". Kromě nich se před kamerou opět objeví Anita Krausová jako rozhodná policejní náčelnice a Jiří Svoboda s Táňou Malíkovou v rolích vyšetřovatelů.

Dyková, která se coby Marta Adamcová stává z pozice konzultantky členkou vyšetřovacího týmu vedeného kapitánem Kreinerem, hraje inteligentní a velmi osobitou ženu postrádající respekt k autoritám. Policii pomáhá rozplétat komplikované vraždy. V nové sérii musí zvládnout lásku, žárlivost, soutěživost i prohry.

"Myslím, že je to báječně namíchaná komedie a kriminálka, ve které se aktéři musí vypořádat s neustále prudící, dvakrát rozvedenou matkou tří dětí, která je geniálním, ale zároveň nezkrotitelným živlem posouvajícím jednotlivá vyšetřování neskutečně rychle kupředu," shrnuje Dyková.

Podle Zacha v tuzemsku podobný žánr, jaký nabízí Případy mimořádné Marty, chybí. "Máme hodně detektivek, které se berou vážně," myslí si.

První řada seriálu v roce 2023 po dobu osmi nedělních večerů oslovila v průměru 1,043 milionu diváků starších čtyř let. Závěrečný díl přilákal k obrazovkám 1,12 milionu lidí, a stal se tak nejsledovanější epizodou série.