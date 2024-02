Praha opraví Divadlo na Vinohradech, může to stát až skoro tři miliardy korun

Pražský magistrát vypíše zakázku na rekonstrukci Divadla na Vinohradech. Maximální výše je stanovená na zhruba 2,7 miliardy korun, včetně stavebního dozoru by několik let plánovaná operace měla vyjít asi na 2,9 miliardy. V rámci oprav bude vybudována nová podzemní komorní scéna.

Tendr město vyhlásí v dubnu, hotovo má být v roce 2027. Vyplývá to z dokumentu, který toto pondělí schválili radní.

"Divadlo je rodinné stříbro hlavního města. Bohužel už je zanedbané, léta neopravované a dosloužilo v něm takřka všechno. A já doufám, že se brzy podaří udělat z něj divadlo pro 21. století. Včetně divadelní techniky, která je tam z roku 1927, je to sice pozoruhodné, ale už to dávno nefunguje," říká ředitel divadla Tomáš Töpfer, jinak také senátor zvolený za koalici Spolu. "Protože to nechceme otevřít jako muzeum, ale divadlo, tak budeme muset všechno vyměnit," dodává muž, jenž pražskou scénu vede od roku 2012.

Divadlo, které je příspěvkovou organizací metropole, bylo postaveno v roce 1907. Ještě nikdy nebylo opraveno. Důvodem oprav a rozšíření divadelních prostor je tedy především špatný technický stav budovy. Například jeviště z roku 1926 od Františka Křižíka nebylo nikdy rekonstruováno. Nutné je opravit také elektroinstalaci, sociální zařízení či výzdobu včetně fresek a fasády.

V podzemí pod volným prostranstvím za budovou divadla v Římské ulici vznikne zázemí a nová komorní scéna, jež má sloužit i jako zkušební sál. Plánovaná je s kapacitou 150 až 200 diváků.

Na opravu bude město chtít získat peníze od státu či z evropských fondů. "I když stát ale nepřispěje, tak jsme schopni zakázku zaplatit ze svých prostředků. Vinohradské divadlo není jen o pražské kultuře, jezdí tam lidé z celé republiky," říká náměstek primátora Jiří Pospíšil z TOP 09. Od státu by magistrát chtěl přispět několika stovkami milionů korun.

Po dobu rekonstrukce bude divadlo zcela vyklizené. Soubor by se podle Tomáše Töpfera měl přesunout dočasně do Kongresového centra, se kterým nyní vyjednává podmínky. Zároveň se domlouvá také s Národním divadlem a Hudebním divadlem Karlín.

Vypsání tendru měli pražští zastupitelé na programu již minulý týden. Piráti ale požádali o úpravy dokumentu. Oproti tomu původnímu byla z návrhu schváleného toto pondělí vyjmutá zakázka na stavební dozor. Město ji vypíše samostatně. Doplněno bylo jméno takzvaného administrátora zakázky, kterým bude advokátní kancelář Havel & Partners, a rovněž usnesení, jímž rada dává za úkol radnímu pro finance Zdeňku Kováříkovi z ODS prověřit možnost financování oprav z národních a evropských dotací. Kovářík má za úkol to projednat s ministerstvem kultury.

Secesní budova na náměstí Míru vznikala v letech 1905 až 1907 podle návrhu architekta Aloise Čenského. Divadlo bylo otevřeno 24. listopadu 1907, prvním představením zde byla hra Godiva od Jaroslava Vrchlického.