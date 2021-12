Podcast: Stalking byl přes čáru, filmem za ním dělám tečku

S režisérem Martinem Marečkem a filmovým kritikem Kamilem Filou o jejich dokumentu nazvaném Síla, o slabosti veřejných intelektuálů, výkonné maskulinitě i očistci podle Danteho.

Měl to být záznam fyzického experimentu na vlastním těle. Film o tom, jak se dají nafouknout svaly cvičením a koktejlem zakázaných látek, jak se lze proměnit v Supermana. "Mělo to být intelektuální Super Size Me," vzpomíná režisér Martin Mareček s odkazem na známý americký snímek z roku 2004 o tělesné proměně.

Po pěti letech natáčení ale časosběrný dokument Síla zaznamenává i něco jiného než jen růst svalové hmoty. Například úbytek energie, partnerskou i pracovní krizi. A také rozpor mezi veřejnou a soukromou tváří filmového kritika Kamila Fily, který je spolutvůrcem i protagonistou.

Obraz chybujícího intelektuála na plátno tedy nepromítá vnější pozorovatel, zinscenovali a sestříhali jej sami tvůrci. Co tedy divák sleduje? "V době natáčení jsem byl v takové krizi, že mi existence filmu byla jedno. Neměl jsem chuť ten film kontrolovat," brání se podezření z manipulace Kamil Fila.

Situace, které kamera zachycuje - tedy vztahové peripetie, či dokonce stalking jedné z bývalých partnerek -, podle názorů mnoha lidí zpochybňují Filovo angažmá v boji za rovnost a práva žen, jeho roli "gendermana".

"Na rovinu jsem Kamilovi řekl, co si o sledování partnerky myslím, že zásah do soukromí je hraniční věc," vzpomíná na natáčení Martin Mareček. A dodává, co si Fila před kamerou uvědomuje: že jde o to nejhorší, co kdy udělal. Proto za tímto svým jednáním dělá veřejnou tečku.

"Film jsem začal natáčet v momentě, kdy jsem sám procházel velkou osobní a partnerskou krizí," přiznává Mareček. "Proto jsem možná i před kamerou cílil na to, co Kamil prožíval spolu se mnou," uvažuje.

