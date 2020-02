Podcast Petra Viziny: Totality jsou podělané strachy, říká David Radok

Národní divadlo v Brně má novou operu. Jmenuje se Monument a jejím smutným hrdinou je autor obludného Stalinova pomníku, sochař Otakar Švec. Příznačné je, že jeho jméno přitom ani jednou nezazní. Dílo vzniklo v režii Davida Radoka, který je hostem dnešního podcastu Na dotek.

Zdánlivě uzavřená historie, která skončila už v roce 1962 odstřelem diktátorovy skulptury z Letenské pláně, tedy znovu ožívá. Tentokrát v podobě antického dramatu, k němuž David Radok krom režijního vedení přispěl také libretem.

Podcast s Davidem Radokem si můžete poslechnout zde:

"Z perspektivy dítěte to bylo něco strašidelného," vzpomíná režisér, syn legendárního Alfréda Radoka, takto zakladatele Laterny Magiky.

"Když si člověk uvědomí, že ta socha byla postavena v době, kdy probíhaly ty nejtragičtější politické procesy - když si představí bojácnost samotných komunistů, kteří nevěděli, co s pomníkem dělat - připadalo mi to jako příběh přesahující fantazie všech dramat," přibližuje David Radok. "Sedm let čekali, než dostali odvahu sochu zbourat. Ledacos to říká o totalitách. Jsou bezohledné, ale zároveň podělané strachy."

Při psaní libreta k Monumentu se Radok inspiroval dobou, v níž pražský pomník sovětskému krutovládci vznikl. I tragickým osudem tvůrce kolosu, na nějž bylo třeba 17 tisíc tun žuly.

Příběh Otakara Švece ale dnes nefascinuje jen Davida Radoka. Stal se tématem také pro polského novináře Mariusze Szczygiela, který jej zachytil ve své knize Gottland. Česká televize pak o umělcově životaběhu natočila film Monstrum. A pražské Národní divadlo uvedlo před třemi roky na téma Stalinova pomníku operu Žádný člověk.

Vítejte u podcastu Petra Viziny s Davidem Radokem. K poslechu zde na platformách SoundCloud, Spreaker, Google Podcasts, Apple Podcasts i Spotify.