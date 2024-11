Plivali a házeli odpadky. Bulharští nacionalisté překazili Malkovichovi premiéru

V téměř prázdném Národním divadle v bulharské Sofii měla tento čtvrtek premiéru inscenace hry z 19. století, kterou režíroval slavný hollywoodský herec John Malkovich. Návštěvníkům ve vstupu zabránil dav rozezlených bulharských nacionalistů, kteří fyzicky napadli ředitele divadla i známého animátora. Podle nich hra vykresluje Bulhary jako zbabělce či analfabety.

Komedie irského dramatika a nositele Nobelovy ceny za literaturu George Bernarda Showa z roku 1894 je česky známá pod názvem Čokoládový hrdina a odehrává se za srbsko-bulharské války, k níž došlo o devět let dříve. Satiricky rozebírá téma hrdinství.

Podle bulharské televize Nova se ve čtvrtek večer před Národním divadlem Ivana Vazova, nejstarším a nejvýznamnějším v zemi, začali srocovat demonstranti. Jeden měl transparent žádající, aby se na zdejší první scéně "nehrály antibulharské hry", další držel ceduli s nápisem "hanba".

Když se do divadla pokusil vkročit šestapadesátiletý bulharský animátor Teodor Ušev, který měl koupený lístek, lidé po něm začali házet odpadky, plivali na něj a fyzicky jej napadli, uvedla televize. Ušev byl v roce 2017 nominován na Oscara. Potyčkám se nevyhnul ani známý bulharský herec Vladimir Penev, jemuž nacionalisté sebrali brýle.

Demonstranty zkusil usměrnit ředitel divadla Vasil Vasilev, když byl ale též atakován, musela zakročit policie.

Část davu se pak pokusila do Národního divadla proniknout, čemuž zabránila ochranka. Vedení instituce následně rozhodlo, že aby předešlo dalším střetům, pustí dovnitř jen hrstku novinářů. Obávalo se, že některé z lístků vykoupili provokatéři, kteří by uvnitř způsobili další škody.

Představení začalo s padesátiminutovým zpožděním. Konflikty před vstupem do divadla zachycují videa na sociálních sítích.

Podle serveru Euractiv.com se k protestujícím přidali mimo jiné Volen Siderov, šéf krajně pravicové strany zvané Útok, nebo někdejší bulharský krajně pravicový poslanec Evropského parlamentu Angel Džambazki, který předloni na zasedání ve Štrasburku zvedl pravici dle některých po vzoru nacistických pozdravů. "Přišel jsem vyjádřit nesouhlas, protože ta hra je odporná, urážlivá a ukazuje nás jako barbary," zdůvodnil Džambazki.

"Tak takovouhle reakci jsem opravdu nečekal. Čím dál víc lidí se snaží cenzurovat věci, se kterými nesouhlasí," prohlásil po premiéře sedmdesátiletý John Malkovich. Odmítá, že by Bulhary urazil. "Myslíte, že bych se trmácel až sem, jen abych tady uvedl hru, která se vysmívá Bulharsku? To je přece nesmysl," dodal Američan. Repríza je na programu v pátek večer, podle bulharské televize Nova ale nacionalisté již oznámili, že se opět pokusí představení zabránit.

Podle Euractivu bulharský ministr vnitra Atanas Ilkov v pátek popřel, že by situace na místě eskalovala, a vinu svalil na ředitele divadla. Někteří však ministra kritizují za to, že policie nedokázala zajistit lidem bezproblémový vstup do sálu. Pořádkové síly na místo vyslaly zhruba šest desítek příslušníků, nikdo ale nebyl zadržen.

Divadlo na Facebooku označilo protest za útok na svobodu slova. Starosta Sofie Vasil Terziev v pátek prohlásil, že viníci usvědčení z výtržnictví budou potrestáni.

