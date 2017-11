před 45 minutami

Sufjan Stevens.

Americký písničkář Sufjan Stevens vydává album The Greatest Gift, složené s remixů, demonahrávek a nepoužitých skladeb - včetně na iPhone nahrané verze písní John My Beloved a Carrie & Lowell - z dva roky starého stejnojmenného alba Carrie & Lowell. Desku tehdy Stevens věnoval svým rodičům. The Greatest Gift vychází v digitální podobě, ale také na vinylu a na kazetě. Vydavatelství PIAS upozorňuje, že album obsahuje i čtyři nevydané písně. Jemné album Carrie & Lowell sklidilo velký úspěch po celém světě. "Je to Stevensova nejlepší deska. Odvážně intimní série písní o opuštění a ztrátě kontaktu, obalená jemnými elektropopovými aranžemi," napsal například The New York Times.

