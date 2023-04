Penis, který zažil přistání na Měsíci. Dylan Moran v Praze bavil nenuceným nihilismem

Začalo to jako typická irská historka. Komik Dylan Moran přivítal vyprodané pražské Kongresové centrum údivem nad tím, kde se právě nachází. Není divu, že monstrózně obřadní architektura zdůrazněná rudým podsvícením na konci pódia mu nepřipomínala místo, kam patří legrace. Jenže pak pronesl: „Víte, co se tady stalo?“

Herec a komik proslavený postavou nerudného majitele knihkupectví Bernarda Blacka ze seriálu Black Books se na pódiích stand-upových klubů pohybuje tři dekády. A jakmile se nadechl k jednomu z prvních vtípků své nové show We Got This, jejíž závěrečné představení uspořádal toto úterý v Praze, okamžitě se ukázalo, proč je stále tak populární.

"Tady se astronomové rozhodli, že Pluto už nebude planeta," spustil Moran s nenucenou samozřejmostí. A sál, kde se "z Pluta stal jen kus šutru", jako by ho nabíjel nějakou pochybnou, až lehce zlovolnou energií. Ta jen posílila závěr turné s novým projektem. Moran jím opět předvádí, že síla jeho vystoupení tkví v podání a uvěřitelné stylizaci do životem pomačkaného chlapíka, který se snad už musel narodit starý. Tentokrát se mezi jeho vtípky vetřela ještě větší porce melancholie.

V Moranovi se celou jeho kariéru zhmotňují a ožívají všechna ta klišé o Irsku plném pábitelů a vypravěčů. Když začne s historkou o Plutu, je třeba být obezřetný. Každý, kdo alespoň pár dní pobyl v Dublinu, jistě zažil podobné chvilky. Stačí se někde zastavit s mapou, nebo si třeba sednout na lavičku Václava Havla v parku vedle katedrály Svatého Patricka. A hned se k vám přimotá nejbližší Irčan - v této konkrétní vzpomínce autora článku usměvavý černoch zametající opodál cestu - s touhou ho nasměrovat. A k tomu přidá příběh začínající nejspíš pravdivě, avšak končící naprostou báchorkou. "Víte, čí je tohle lavička? Jo vy jste z Prahy? A znáte ten příběh, jak támhle v Guinnessu Václav Havel přikuloval sudy…"

S podobnou ušmudlanou energií vypráví na pomezí skutečnosti a povídačky Dylan Moran. Historka o Plutu je pochopitelně pravdivá, ale Moranovi tento malý "šutr" poletující vesmírem v Praze sloužil nejen jako vracející se motiv, ale také coby trefná metafora celého jeho pobytu na pódiu. Jako by dělal vše pro to, aby byl oním drobným kamínkem v obrovském prostoru, který sotva vidíte, ale přitom vás urputně tlačí v botě.

Komik, jenž pár let po úspěchu seriálu Black Books z roku 2000 stvrdil svou pozici ve stand-upu slavným vystoupením Monster, ani v tomto svém průlomovém pořadu nespoléhal na kadenci vtipů. Uhrančivý byl díky stylizaci do rozcuchané, pomuchlané verze jakéhosi lidského nedopalku cigarety, z něhož vtípky odpadávají jako drobky popela. Napřed je to trochu otravné, ale pak se z toho člověku začnou cukat koutky úst. Cigareta k jeho vystoupením ostatně vždy patřila, stejně jako sklenka něčeho opojného.

Nyní v Praze si nezapálil a také publiku sdělil, že byl opravdu dlouho střízlivý, ale že momentálně "experimentálně popíjí". K této zkušenosti se vázal dlouze budovaný vtip o tajemství, jež znají jen abstinenti. Jenže ti ho nechtějí prozradit. Moran však byl štědrý a sdělil publiku, jak se takový abstinent po každém probuzení cítí. Jako kdyby měl nadcházející den 8000 hodin. A vy víte, že je musíte všechny prožít.

Moran si odjakživa stěžoval na vše kolem sebe - od výpočetní techniky, na jejíž účet i tentokrát padl jeden z nejpodařenějších improvizovaných vtipů vzešlých z debaty s diváky v první řadě, po genitálie, které se ukázaly jako jedna z jeho největších aktuálních posedlostí. Litanie o vlastním penisu byla dlouhá a nebyla k popukání. Podobně jako občasný pseudojazzový doprovod k některým historkám, u něhož šlo jen těžko poznat, nakolik se komik snaží být tak akorát špatný, aby pobavil, a do jaké míry skutečně bojuje s limity vlastní hry. Na jevišti měl digitální klávesy.

Ačkoli témata i styl Moranových vystoupení se opakují a variují, nakonec publikum stejně dostane svým podáním. Irský morous nemluví o penisu, aby pobouřil, aby dokázal, že stojí v opozici k dnešní době, aby působil podvratně. Prostě se zdá, že má upřímnou potřebu dlouze hovořit o tomto podivném letitém svalu, který "zažil přistání na Měsíci".

A ačkoli Moran hodně hovoří právě o vlastním věku a osamělosti, nikdy to nepůsobí jako brek starce spílajícího mračnům. Právě proto, že na rozdíl od podobných chronických stěžovatelů na stav světa umí černovlasý Ir s charismatem něčeho, co jste právě našli u popelnic, urážet všechny demografické skupiny - včetně sebe sama - rovnou měrou.

Jakmile se vysměje dvacátníkům, že jsou mladí, pohlední a nemají osobnost, nadefinuje právě slovo osobnost tak, že musíte mít zásobu příběhů. A co jsou příběhy? V podstatě hlavně marné bezobsažné zkazky o tom, kde jste se opili. A když jich máte dost, abyste je vyprávěli, už nikoho nezajímáte.

Moranův "ošoupaný" styl se v průběhu dekád jistě trochu opotřeboval. Jenže může se vůbec vyčerpat něco, co od začátku bylo trochu nakřáplé a rozbité? Ve vrcholných momentech večera se stále s kouzelnou neokázalostí dostavoval pocit, že Moran tu chyběl. A že je dobře, když se vrátil.

Některé vtípky už opakovaně zazněly v loňských recenzích prvních vystoupení turné. Jenže pak přijde pražský přídavek, během něhož nejprve Moran jízlivě popohání první odcházející diváky, ať zmizí. A když se nakonec naposledy zhasne, tak předvede, proč stále patří k první lize.

K tomu, aby rozesmál celý sál, mu stačí po správném úvodu ve správnou chvíli upustit kus tradičního místního sladkého pečiva jménem koláč, jímž se před chvilkou lehce dusil. Plesknutí těsta o stůl ještě nikdy nebylo tak k popukání.

Video: Dylan Moran při dřívější návštěvě Prahy