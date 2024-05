Od Michelangela po Callota. Nová výstava v Praze zahrnuje i díla z Louvru

Přes 200 grafik, kreseb, maleb i šperků zahrnuje nová výstava pražské Národní galerie zaměřená na grafiku z doby manýrismu. Líčí proměny stylu, který se vyznačoval bohatou fantazií a zálibou v symbolech i skrytých významech. Na projektu nazvaném Od Michelangela po Callota spolupracovala česká instituce s francouzským muzeem Louvre.

Přehlídka, kterou lze do 11. srpna vidět ve Valdštejnské jízdárně, představuje díla z Itálie, Nizozemska, Německa, Česka i Francie. Díky spolupráci s Louvrem mohou zdejší návštěvníci poprvé vidět Michelangelovu původní kresbu nebo grafické práce mistrů ryteckého umění, jakými byli Parmigianino, Schiavone nebo Jacques Callot.

Pařížské muzeum do Prahy zapůjčilo asi padesátku děl z kolekce, kterou mu věnoval sběratel umění Edmond de Rothschild. V české metropoli jsou k vidění grafické reprodukce Raffaela, Jana Brueghela, Hanse von Aachena či Bartholomea Sprangera.

"Moc mě těší, že návštěvníkům nabízíme zcela unikátní příležitost prohlédnout si kresbu Michelangela Buonarrotiho. Žádné jeho dílo nebylo dosud v České republice vystaveno," zdůrazňuje ředitelka galerie Alicja Knast. Michelangelova kresba nazvaná Studie pro zmrtvýchvstání Krista pochází z let 1532 až 1533 a znázorňuje atletické tělo vyhotovené rudkou, hnědou křídou.

"České publikum poměrně dobře zná umění na dvoře Rudolfa II., ale výstavní projekt zaměřený na grafiku v takových souvislostech se ještě nekonal ani jinde v Evropě," doplňuje jedna z kurátorek výstavy Alena Volrábová. Podle ní byla grafika tehdy poměrně mladé médium a spolu s knihtiskem měla srovnatelnou roli jako dnes internet. "Dříve museli lidé za uměním mnohdy cestovat dlouhé vzdálenosti, skrze grafiku přišlo ale tehdy umění za nimi," dodává.

Přehlídka je rozčleněná na devět kapitol, které postupují chronologicky až po "zlatý věk" grafiky v první polovině 17. století.

Druhá kurátorka projektu Blanka Kubíková vysvětluje název tím, že právě v tvorbě Michelangela, Raffaela a da Vinciho lze pozorovat zárodky manýrismu. "Oni svým neustálým zkoumáním a touhou překročit to, co bylo ve vrcholné renesanci, dali podnět pro další generace. Manýrismus se od renesance odlišuje tím, že se umělci nesnaží zobrazit to, co vidí, ale vytvořit specifické výtvarné dílo, které tu imitaci přírody překročí," říká.

Výstava zahrnuje i šperky, ozdobné mísy či džbány. Raritou je původní rytecká deska pod jednou z grafik. Desky se totiž u většiny grafik nedochovaly.

Spolupráce pražské Národní galerie s pařížským Louvrem bude pokračovat příští rok. Na jaře 2025 se ve francouzském muzeu uskuteční výstava české sbírky grafik, zaměřená na objevování přírody na dvoře Rudolfa II.