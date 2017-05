před 20 minutami

Písničkář a čerstvý držitel Nobelovy ceny za literaturu Bob Dylan se českému publiku představí jako talentovaný výtvarník. Návštěvníci výstavy Bob Dylan: On the Road uvidí téměř 50 grafických listů z let 2008 až 2014, kolekci gramofonových desek a tematické fotografie českého fotografa Alana Pajera, který zachytil Václava Havla a Boba Dylana během pražského koncertu v roce 2005. Výstava proběhne od 7. června do 31. srpna v Křížové chodbě pražské Staroměstské radnice. Dylan se malování a kreslení věnuje od 60. let minulého století. Hlavním tématem jeho obrazů jsou zážitky a postřehy z cest, které během hudební kariéry absolvoval.

Pokračujte dál