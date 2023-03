Bez negra i černocha. Detektivky Agathy Christie vyjdou nově bez nekorektních výrazů

Detektivky britské autorky Agathy Christie budou nově vycházet v přepracované verzi s jinými formulacemi pasáží, kde se používají nekorektní výrazy spojené zejména s rasou a etnicitou. Drobné změny textu se týkají detektivních příběhů se slečnou Marplovou a Herculem Poirotem napsaných v letech 1920 až 1976.

Napsal to server The Telegraph. Krok nakladatelství HarperCollins, jež chce vyjít vstříc čtenářům, kteří původní znění považují za urážlivé, následuje poté, co nakladatelé iniciovali podobné změny například v románech Roalda Dahla nebo Iana Fleminga.

Podle Telegraphu z románů zmizelo například slovo "negr", které se dříve běžně používalo jako označení černocha, ale také adjektivum "orientální" nebo odkazy na etnicitu postav či stereotypy ohledně fyziognomie. Nově se tam neobjevují označení Žid, cikán nebo černoch. Slovo "domorodci" bylo nahrazeno slovem "místní".

Letos v únoru vyvolalo rozruch britské nakladatelství Puffin Books, které se rozhodlo změnit pasáže z dětských knih Roalda Dahla. Editoři změnili vyjádření týkající se váhy, mentálního zdraví nebo rasy například v románech Karlík a továrna na čokoládu nebo Čarodějnice. Kritici těchto zásahů hovoří o cenzuře a přehnané snaze přizpůsobit dřívější úzus novým společenským pravidlům. Jejich zastánci zase tvrdí, že mohou ochránit současné čtenáře před kulturními, etnickými a genderovými stereotypy, které mohou být urážlivé.

Černochův, Indiánův a Vojákův ostrov

Není to rozhodně první změna v dílech královny detektivek. Už v roce 2021 vydalo nakladatelství Kalibr přepracovanou verzi slavného příběhu Deset malých černoušků, a to dokonce pod novým názvem "A pak nezbyl žádný". Román z roku 1939 Christie pojmenovala podle dětské říkanky a děj zasadila na tak zvaný Černochův ostrov. Se změněným názvem přišlo už první americké knižní vydání v roce 1940.

"Přejmenování knihy na And Then There Were None v americkém vydání podle posledního verše říkanky si vynutilo zásahy i přímo v textu. Ostrov byl přejmenován na Indiánův ostrov (Indian Island) a z figurek černoušků se staly figurky indiánků. Vybraná americká vydání z let 1964-1986 vycházela pod ještě jiným názvem - Ten Little Indians ("Deset malých indiánků")," uvádí na serveru agatha.cz nakladatelství Kalibr.

"Nový" název románu zvažoval Knižní klub už v roce 2005, ale nakladateli se podařilo ponechat zavedený český název. Přejmenovala se ale například divadelní adaptace z roku 1943. "Pod názvem A pak už tam nezbyl ani jeden je v Česku uváděna od roku 2008, tehdy název jako první použilo Moravské divadlo Olomouc," uvádí se na webu.

