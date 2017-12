Na Letní Letnou dorazí i Cirque Inextremiste s představením Extension, které řídí bagr

před 1 hodinou

Ukázka z představení Extension. | Video: Vimeo

Festival Letní Letná, který každoročně do Prahy přiváží to nejzajímavější z nového cirkusu, oznamuje první jména. Na Letnou přijedou příští rok francouzští snílci Baro d´Evel Cirk Cie s představením Bestias, jež je založené na tenké hranici mezi lidmi a zvířaty, na zvířeti v nás a na inteligenci a emocích, jichž jsou zvířata schopná. Do Prahy se také vrací akrobati z Cirque Inextremiste s novým představením Extension. Akrobat Rémi tentokrát vymění své kolečkové křeslo za bagr, a jako když si Ironman oblékne superoblek, i Rémimu dodá tento stroj sílu a přesnost. Letní Letná proběhne od 16. srpna do 2. září 2018, vstupenky na dvě představení jsou již v předprodeji.

