Recenze: Společná výprava Dejvického divadla a La Putyky se povedla, iluze týmu je téměř dokonalá

před 54 minutami

V pražských Jatkách 78 měl premiéru dlouho očekávaný společný projekt Dejvického divadla a Cirku La Putyka Honey. Inscenátoři v čele s režisérem Miroslavem Krobotem jsou přesvědčeni, že lidský osud nelze vtěsnat do jednoduchých schémat ani srovnat do úhledných přihrádek. Proto story o dívce, která se navzdory své přemýšlivosti pouští do bláznivých akcí a z lásky k hochštaplerovi se málem zničí, rafinovaně přetavili ve sled uzavřených, nespojitých obrazů. Každý má nový půvab a kontrastní atmosféru, každý zaujme jiným režijním a choreografickým nábojem.

Doporučujeme

Společný projekt dvou špičkových souborů, Dejvického divadla a Cirku La Putyka, budil pozornost dlouho dopředu: už jen šance vidět Jaroslava Plesla, Václava Neužila, Lenku Krobotovou a další osobnosti dejvické scény po boku akrobatů z La Putyky se jevila jako silný divácký magnet. Video: Jak přežít tragickou lásku? Odpověď hledá Honey, společná hra Dejvického divadla a La Putyky číst článek Romantický příběh podle skutečných událostí, jak zní ironický podtitul představení Honey, naštěstí nenabízí lacinou senzaci, ale inspirativní spojení postupů nového cirkusu, pohybového a výtvarného divadla s činohrou i zpěvem. Různá choreografie, různý náboj Inscenátoři v čele s režisérem Miroslavem Krobotem jsou přesvědčeni, že lidský osud nelze vtěsnat do jednoduchých schémat ani srovnat do úhledných přihrádek. Proto story o dívce, která se navzdory citlivosti a přemýšlivosti pouští do bláznivých akcí a z lásky k hochštaplerovi se málem zničí, rafinovaně přetavili ve sled uzavřených, nespojitých obrazů. Každý z nich má nový půvab a kontrastní atmosféru podtrhovanou hudebním doprovodem multiinstrumentalisty Jana Balcara. Každý zaujme jiným režijním a choreografickým nábojem. Některé jsou laděné výslovně komediálně, jiné lyricky nebo až přízračně, jak je nejspíš stvořila hrdinčina bujná fantazie. Postava Honey je herecky nestejnoměrně rozdělená mezi Jenovéfu Bokovou a Annu Schmidtmajerovou, přičemž první z nich se na scéně objeví jen párkrát jako vypravěčka a komentátorka, zatímco druhá je přítomná prakticky nepřetržitě a s jistotou maluje jeden životní osud hereckým gestem, koncentrovaným výrazem, náročnými akrobatickými kousky, zpěvem, a dokonce hrou na violoncello. Představení Honey. | Foto: Hynek Glos Organické prolnutí obou souborů avizuje už úvodní rozcvička, do níž se postupně zapojují všichni účinkující, aby společně absolvovali ukázku akrobaticko-taneční show, včetně riskantních skupinových sestav. A třebaže si lze domyslet, kolik hodin tvrdé práce do přípravy museli vložit, iluze jednolitého týmu je takřka dokonalá. Pro zkušené akrobaty La Putyky se zadání inscenace zdá být přece jen o trochu méně neobvyklé, činoherní akce nejsou tak komplikované a takřka nikdy neprobíhají izolovaně. Nejpovedenější scéna přichází hned po té vstupní, akrobatické. Skvělý ještěr Vladimír Polívka Honey na břehu jezera sleduje a komentuje vyznavače vodních sportů, mezi nimiž se jako potápěč mihne i její budoucí milenec. Celý výjev je triumfem choreograficko-režijní tvořivosti: herci na suchu vizualizují pohyby nesmělých plavců, veslařů, rybářů i vyznavačů dalších s vodou souvisejících zábav. Výsledek je dokonale přesný, přitom k navození iluze není třeba ničeho víc než správně vedeného lidského těla. Po zmínce o nálezu na dně jezera se dění překvapivě změní v surrealistický výstup s prehistorickými ještěry, z nichž ten nejagresivnější ve strhujícím ztvárnění Vladimíra Polívky svede s Honey urputný souboj. Duel ženy a zvířete je možné vnímat jako modelový střet dvou pohlaví. Následující peripetie vztahu mezi Honey a jejím milencem a pasákem v podání Václava Neužila odstartuje vášnivě divoký sexuální akt s dívkou zavěšenou na lanech, jenž plynule přechází v sérii hravě obscénních výjevů z nevěstince. Cirk La Putyka a Dejvické divadlo: Honey Autoři: Miroslav Krobot, Lubomír Smékal

Premiéra: 12. 11. 2017, Jatka78

Režie: Miroslav Krobot

Režijní a pohybová spolupráce: Rostislav Novák ml.

Hudba: Jan Balcar

Scénografie, kostýmy, choreografie: Jakub Kopecký, Kristýna Záveská, Thomas Steyaret

Hodnocení Aktuálně.cz: 80 % Pro Neužila skýtá postava chlapáckého zmetka a citového vyděrače více možností z hlediska pohybové než činoherní akce, jak to dokládá třeba jeho velké sólo šplhání po výškovém domě s využitím jednoduché filmové projekce na podlahu. Magický, snad jen stopáží trochu přepálený je surrealistický obraz orgie s pandami, do níž se konsternovaná dívka zapojí na přání milence během jejich "pracovního výletu" do exotické ciziny. Smutek a úzkost z prozření prosakují výjevy z kriminálu, zklidněný závěr s Honey řídící úklidový stroj pak přináší katarzi, vnitřní vyrovnání a zklidnění. Zkušenému divadelnímu režisérovi Miroslavu Krobotovi i Rostislavu Novákovi z La Putyky se podařilo to zásadní, co si ve svém experimentu předsevzali, tedy úzce propojit akrobaty s činoherci do kompaktního tělesa. Radostný pocit z jejich společné výpravy do nových vod divákovi vedle otisku jednotlivých scén uvázne v mysli víc než samotná výpověď, v případě Honey to však skoro vůbec nevadí.

Související



Hlavní zprávy