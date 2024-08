Festival nepopulární hudby. Do Mikulova přijedou Češi i světová avantgarda

Nekomerční hudbě a okrajovým žánrům stojícím mimo hlavní proud dá prostor hudební festival Mikulove, který se uskuteční poslední prázdninový víkend v amfiteátru letního kina v Mikulově na Břeclavsku. Navazuje na tradici přehlídky Eurotrialog, od níž převzal také podtitul Festival nepopulární hudby.

Na letošním čtvrtém ročníku zahrají 30. a 31. srpna hlavně kapely spojené s českou alternativní scénou. Dorazí ale také hosté z Británie a Japonska, slibuje organizátor Petr Pošvic. Festival pořádá s Radimem Svatoněm.

Původní mikulovský Eurotrialog od roku 1999 do své smrti o 20 let později organizoval promotér Romek Hanzlík. První ročník nástupnické akce se po následné dvouleté vynucené pauze kvůli pandemii koronaviru konal v roce 2021. Dramaturgie se ujal Hanzlíkův přítel a spoluhráč Miroslav Wanek, frontman rockové kapely Už jsme doma. Právě ta vystoupí letos v sobotu 31. srpna večer, kdy v Mikulově mimořádně doprovodí britského zpěváka Renalda M. z avantgardních Renaldo and the Loaf. Tato dvojice na britské scéně působí od 70. let minulého století, spolupracovala mimo jiné s anonymní americkou formací The Residents.

Na mikulovském koncertě smíchají repertoár české skupiny s kompozicemi Renaldo and the Loaf. "Už jsme doma přetavili některé písně Renaldo and the Loaf do své aranže a Renaldo si je spolu s námi zazpívá. A naopak některý materiál naší kapely zazní v podobě, jako by to hráli Renaldo and the Loaf," avizuje Miroslav Wanek. "Obě tyto transkripce budou skutečnou výzvou, protože kapely mají velmi odlišný zvuk, instrumentaci i způsob aranžování. Ale stejně jako tomu bylo s The Residents, pojítkem je podobný duch, humor a originalita," věří kapelník Už jsme doma.

Z Japonska dorazí progresivní metalové uskupení Plastic Dogs. Českou scénu zastoupí písničkář Karel Plíhal nebo skupiny Vltava, Helmutova stříkačka, OTK, Zuby nehty, Fru Fru či Povodí Ohře. Koncerty doplní sobotní projekce tři roky starého dokumentárního filmu o Renaldo and the Loaf nazvaného 23rd Century Giants, výstavy nebo program pro děti.

Festival se stejně jako někdejší Eurotrialog koná v nedávno zrekonstruovaném amfiteátru letního kina v Mikulově, v přilehlém parku a na dalších místech historického jihomoravského města. Návštěvníkům bude k dispozici stanové městečko, areál je bezbariérový. Dvoudenní vstupenka v síti GoOut stojí 1590 korun.

Video: Trailer z filmu 23rd Century Giants