Drogoví dealeři v Riu pověsili soše Michaela Jacksona na krk samopal

před 17 minutami

Socha Michaela Jacksona se zbraní, kterou na ni umístili drogoví dealeři. | Video: YouTube / Michael Jackson

Drogoví dealeři se postarali o poprask ve čtvrti Santa Marta v brazilském Riu. Tamní soše Michaela Jacksona totiž na krk pověsili zbraň, své dílo si vyfotili a obrázek pak koloval po brazilských sociálních sítích. Policie oznámila, že viníky identifikovala a hodlá je zadržet. Socha Jacksona stojí v chudinské čtvrti Santa Marta sedm let a připomíná rok 1996, kdy tam Jackson natáčel klip They Don't Care About Us. Tehdy šlo o nebezpečné místo, během let se však ze čtvrti stala turistická atrakce. Po olympiádě v Riu se do favel, jak se tamním slumům přezdívá, opět vrací ozbrojené drogové gangy.

autor: AFP

