Martina Bárta nepostoupila do finále písňové soutěže Eurovize

před 6 minutami

Zástupkyně České republiky Martina Bárta v úterý v Kyjevě neuspěla s písní My Turn a nepostoupila do finále mezinárodní písňové soutěže Eurovision Song Contest. Diváci vybrali z osmnácti účastníků prvního semifinálového večera zástupce Moldavska, Ázerbájdžánu, Řecka, Švédska, Portugalska, Polska, Arménie, Austrálie, Kypru a Belgie. Devětadvacetiletá Bárta vystoupila s baladickou písní My Turn, jejímž autorem je britský skladatel Kyler Niko/DWB. Uspěl v konkurenci 300 skladeb, z nichž přibližně 50 bylo od českých autorů. Bártu doprovodili sboristé z vokálního sextetu Skety. Druhé semifinále soutěže se uskuteční ve čtvrtek, finálový večer v sobotu.

