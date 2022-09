Za román Trottel získal česko-německý autor Jan Faktor cenu Wilhelma Raabeho

Na hlavním nádraží v Praze či v jeho blízkosti by mohlo vzniknout zázemí pro syrské uprchlíky, kde by mohli po příjezdu strávit noc. Využívat by mohli případně přistavený vagon či vyhřívaný stan. Se Správou železnic a Českými drahami o tom začala jednat vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková.

"Jednáme se Správou železnic a Českými drahami o možnosti vytvoření nějakého bezpečného zázemí pro uprchlíky, kteří projíždějí přes Česko a cestují dál, ale potřebují někde přečkat několik hodin," uvedla zmocněnkyně. Podle ní jde hlavně o syrské uprchlíky, kteří přijíždějí z Turecka a míří do západních zemí. Často jedou za příbuznými.

Zázemí by mohlo být v přistaveném vagonu či vyhřívaném stanu. Označeni by měli být také dobrovolníci, kteří mají příchozím poskytovat potřebné informace, uvedla Šimáčková Laurenčíková. Podle iniciativy Hlavák, která pomáhá příchozím, uprchlíků na pražském hlavním nádraží v poslední době přibývá. Členové iniciativy uvedli, že běženci přijíždějí hlavně ze Sýrie. Minulý čtvrtek jich dobrovolníci napočítali 204, o den později 260. Běženci nocují na zemi v přilehlém parku. Většinou zůstanou krátce a pokračují dál do Evropy.