Začal Svět knihy. Ortenovu cenu má Cima, nejhorším překladem roku je Clintonův román

Ve čtvrtek na pražském Výstavišti začal veletrh Svět knihy, jehož součástí je tradičně vyhlašování Ceny Jiřího Ortena pro objev roku a také anticeny Skřipec. Tu udílí Obec překladatelů za nejhorší český překlad.

Skřipec tentokrát obdržel Ondřej Duha za thriller Pohřešuje se prezident. Knihu, jejímiž autory jsou James Patterson a bývalý americký prezident Bill Clinton, vydalo nakladatelství Euromedia pod svou značkou Kalibr.

"Porota zhodnotila překlad nejen jako servilně doslovný, plný faktických i pravopisných chyb, ale především jako překlad, který roubuje na češtinu anglickou syntax i idiomy, projevuje tedy neznalost zásad, jimiž by se měl překlad beletrie do češtiny řídit," uvedla porota ve složení Jiří Hanuš, Milada Matějovicová a Kateřina Brabcová.

Na špatný překlad ve své recenzi upozornil server Aktuálně.cz. "Společnost Euromedia prostřednictvím své nedávno založené značky Kalibr knihu vydala v žalostném stavu včetně naprosto školáckých chyb: 'bigger' není 'stejně velký', 'two hundred thousand strong army' neznamená armádu čítající 2000 mužů. Na stránkách českého vydání volně létají čárky, malá a velká písmena, špatné skloňování, stylistické neobratnosti, kostrbaté věty, gramatické chyby, překlepy, nač si čtenář vzpomene," napsalo v recenzi Aktuálně.cz.

Udílením anticeny, jež má být odstrašujícím příkladem, se Obec překladatelů snaží přispět ke kultivaci české překladové literatury. Pořadatelé zdůrazňují, že nechtějí překladatele zesměšňovat. Skřipec má jen lidem připomenout, že záleží na kvalitním překladu.

Ve čtvrtek byla na Světě knihy vyhlášena také vítězka již 32. ročníku Ceny Jiřího Ortena. Stala se jí japanoložka Anna Cima, která odbornou porotu zaujala svou knihou Probudím se na Šibuji.

Za vítězku, která studijně dlouhodobě pobývá v Japonsku, ocenění převzala Anna Rezková Horáčková, ředitelka nakladatelství Paseka.

Cenu udělila odborná porota ve složení literární teoretik Petr A. Bílek, překladatel a básník Ondřej Hanus, spisovatelka a překladatelka Pavla Horáková, literární publicista Josef Chuchma a literární historik a básník Michal Jareš. Vítězná kniha Probudím se na Šibuji je podle nich "komplexní román s přesahem mimo českou kotlinu, ale také s dynamickým propojením několika žánrů".

Kniha Anny Cimy nedávno získala Magnesii Literu v kategorii objev roku.

Protagonistkou románu je sedmnáctiletá Jana, která se dostane do vysněného Tokia. Nejraději by tam zůstala navždy, záhy se však přesvědčí o tom, jak nedozírné následky může takové přání mít.

Jana se ocitá uzavřená v magickém kruhu rušné čtvrti Šibuja. Zatímco Janina mladší podoba bloudí městem, čtyřiadvacetiletá hrdinka v Praze studuje japanologii, usiluje o stipendium do Tokia a společně se starším spolužákem si láme hlavu nad překladem japonské povídky.

Cenu Jiřího Ortena za román Probudím se na Šibuji získala Anna Cima. | Video: Nakladatelství Paseka | 01:14

"Tam, kde většina české prózy podléhá vábení podnikat ego tripy, na nichž nám nabízejí ponor do nitra do sebe zahleděného jedince, který buď vzpomíná na dětství a mládí, anebo bonmoticky komentuje okolní svět, nabídl román Probudím se na Šibuji exkurzi po světě mimo nitro, po světě, jehož jiná a zdánlivě divná pravidla respektuje. Ať už je to svět humanitního akademického bádání, anebo svět japonské kultury a životního stylu. Proto tomuto románu bude Cena Jiřího Ortena slušet," uvedl v laudatiu literární kritik Petr A. Bílek.

Autorka románu Anna Cima se narodila roku 1991 v Praze, vystudovala obor japonská studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V současnosti žije v Japonsku, kde se zabývá studiem japonské literatury. Kromě psaní se věnuje kresbě a hudbě.

Cena Jiřího Ortena je určena autorovi prozaického či básnického díla napsaného v českém jazyce, laureátovi v době vydání díla nesmí být více než 30 let. Prestižní ocenění je udělováno od roku 1987, od roku 2009 jej organizuje Svaz českých knihkupců a nakladatelů. Mezi dosavadní vítěze Ceny Jiřího Ortena patří Michal Viewegh, Tereza Boučková, Petr Borkovec nebo Jaroslav Rudiš. Ocenění je podobně jako v předchozích ročnících spojeno s finanční prémií 50 tisíc korun.