Sbírá i nevhodné knižní dárky. Přes taxi je lze v Praze poslat do second handu

Vytříděnou knihovnu nebo nechtěné knižní dárky mohou lidé po Vánocích zpeněžit. Již podruhé do pražských ulic vyjelo takzvané Knihotaxi, které provozuje knižní second hand Knihobot a jež sváží vytříděné knihy.

Knihotaxi on-line antikvariátu Knihobot.cz lze po Praze objednat do 6. ledna. | Foto: Knihobot.cz

Lidé jej mohou objednat i mezi vánočními svátky. Firma jejich knihy dá do prodeje. Až se prodají, původní majitelé obdrží peníze.

Motivací poslat knihy dál může být kromě uklizení knihovny i přivýdělek. Za prodané publikace Knihobot vyplácí 60 procent z prodejní ceny knihy minus 29 korun. Nejvíce prodávající utrží na titulech, které už nejsou nikde k dostání, a tak jejich hodnota roste. Žádané jsou odborné publikace nebo první vydání.

"Před Vánoci se u nás knihy dlouho neohřejí a lidé jsou ochotni za knihu utratit více. Když do Knihobotu pošlete metr knihovny, můžete za něj dostat i 4000 korun. Samozřejmě vždy záleží na aktuální poptávce a knižním trhu," říká zakladatel firmy Dominik Gazdoš. Příležitost vytřídit knihy budou mít čtenáři i během vánočního volna. Prostřednictvím Knihotaxi lze poslat dál například nevhodné knižní dárky.

Podle Knihobotu většina lidí potřebuje konkrétní impulz, aby knihy, které už nechce, přebrala a poslala je dál. "V rámci našich zákaznických průzkumů čtenáři opakovaně zmiňují, že konkrétní termín je pro ně velkou motivací. I proto pravidelně spouštíme Knihotaxi, ačkoliv je možné si u nás kurýra objednat běžně po celý rok," doplňuje Tereza Kohutová, marketingová ředitelka Knihobotu.

Knihotaxi je možné objednat v rámci Prahy na konkrétní čas od 12. prosince až do svátku Tří králů, který připadá na 6. ledna. Knihy není třeba nijak balit, stačí je předat kurýrovi v ruce. Předem je ale člověk musí vyfotit a obrázek přes webový formulář zaslat do Knihobotu. Jeho pracovníci zájemce informují, zda knihy vezmou do prodeje.

Online antikvariát Knihobot.cz vznikl v roce 2019. Jeho cílem je změnit fungování knižního trhu a naučit Čechy vracet knihy zpět do oběhu. Funguje po celém Česku a na Slovensku, vloni rozeslal 450 tisíc knih a obrat mu narostl o 315 procent na 76 milionů korun.