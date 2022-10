Rushdie přežije. Ztratil však oko a možnost hýbat jednou rukou, potvrdil agent

Novým náměstkem ministra vnitra pro státní službu by se měl stát Jindřich Fryč, dosavadní státní tajemník ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, uvedl v pátek Deník N. Jmenování nového tzv. superúředníka je na programu čtvrtečního zasedání vlády, Fryč by měl do funkce nastoupit 1. listopadu. Fryč se stane nástupcem Petra Hůrky, který po rezignaci post opustil na konci září.

Parametry výběru nového náměstka pro státní službu schválila vláda 14. září. Podle Deníku N se do výběrového řízení přihlásil Fryč jako jediný účastník. Pětičlenná komise na základě pohovoru označila jako úspěšného a doporučila ho ministrům ke jmenování.

Fryč je státním tajemníkem na ministerstvu školství od roku 2015, předloni v květnu ho vláda potvrdila i pro druhé pětileté volební období. Před nástupem do funkce tajemníka na ministerstvu působil 21 let. Celou dosavadní profesní kariéru tak strávil na ministerstvu školství.