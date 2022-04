Roste tlak společnosti na to, co je vhodné říkat, míní spisovatelka Hůlová

Hokejisté Vsetína vyhráli třetí utkání finále první ligy na ledě Jihlavy 4:2 a otočili stav série na 2:1 na zápasy. Dvěma góly zařádil úspěch Valachů útočník Matouš Venkrbec. Čtvrtý zápas souboje o triumf v druhé nejvyšší soutěži a účast v baráži o extraligu proti Kladnu se hraje v pátek v 17:30 opět v Jihlavě.

Do první šance se dostal v úvodu domácí Čachotský, který se po zranění vrátil do sestavy Dukly stejně jako Tomáš Harkabus a Cachnín, ale jeho dorážku zblokoval Venkrbec. Přesně po čtyřech minutách hry se dostali do vedení naopak hosté; z pravého kruhu skóroval Zeman. Už za 61 sekund zvýšil náskok Valachů střelou z otočky z pozice mezi kruhy Jonák.

Vsetín se pak ubránil při vyloučení Hořanského, ale v 18. minutě už Dukla snížila. Zadražil našel zpoza branky bekhendem Helta, který překonal Gábu. O 48 sekund později fauloval Kowalczyk u mantinelu Hryciowa a pro oba zápas skončil. Otřesený obránce Valachů odešel do kabiny a domácí bek dostal trest na pět minut a do konce utkání.

Po Jonákově faulu ještě v první třetině přerušil dlouhou přesilovku hostů Jonákův faul a při hře čtyř proti čtyřem mohl vyrovnat Helt. Ale ve 23. minutě v pokračující výhodě vrátil hostům tečí Březinovy střely dvoubrankový náskok Venkrbec. Za 104 sekund Jihlava opět snížila. Čachotský přihrál za levý kruh kapitánovi Skořepovi, jenž zamířil přesně. V 35. minutě se však dostal po Jonákově střele k dorážce Venkrbec a upravil na 4:2.

Jihlava se marně snažila odpovědět. Jetě ve druhé třetině se neprosadila při Jerofejevsově trestu a ve třetí třetině nevyužila přesilovky při trestech Vlacha a Zemana. Dočkala se až příliš pozdě, protože Čachotský se prosadil z dorážky až vteřinu před koncem.

Finále play off první hokejové Chance ligy - 3. zápas:

HC Dukla Jihlava - VHK Robe Vsetín 3:4 (1:2, 1:2, 1:0)

Branky a nahrávky: 18. Helt (M. Zadražil), 25. Skořepa (Čachotský), 60. Čachotský (Helt, T. Havránek) - 4. A. Zeman (Berger, J. Říha) , 6. Jonák (Smetana, D. Březina), 23. Venkrbec (D. Březina, Smetana), 35. Venkrbec (Jonák). Rozhodčí: Zubzanda, Pilný - Štofa, Beneš. Vyloučení: 0:5, navíc Kowalczyk (Jihlava) 5 min. a do konce utkání. Využití: 0:1. Diváci: 3034. Stav série: 1:2.

Jihlava: Žukov - L. Mareš, Bilčík, Eliáš, Kowalczyk, Dundáček, Kachyňa, Chvátal - T. Havránek, Skořepa, Čachotský - Helt, M. Zadražil, T. Harkabus - V. Brož, Menšík, F. Seman - P. Čermák, M. Juda, Cachnín. Trenér: Ujčík.

Vsetín: Gába - Ondračka, Smetana, Jerofejevs, J. Říha, Štach, Hryciow, J. Jenáček - Rob, Venkrbec, Jonák - Klímek, Kucharczyk, R. Půček - A. Zeman, Roman Vlach, Berger - Vítek, D. Březina, Hořanský. Trenér: Stantien.