Podcast: Alláh stvořil kalašnikov, aby vás chytil za srdce a peněženku, říká reportér

„Tu knihu jsem začal psát, protože mě vyděsila islamofobie, přístup Čechů hlavně k uprchlíkům, ale k islámu obecně. Byl jsem zděšen z neznalosti,“ vysvětluje v podcastu reportér Pavel Pawluscha Novotný, proč ze svých postřehů a zápisků nabraných na Blízkém východě sestavil publikaci nazvanou Proč Alláh stvořil kalašnikov.

Afghánistán v ní popisuje jako kraj bojovníků, hašiše a milovníků telenovel, Izrael coby zemi proroků, šíbrů a vousatých fundamentalistů. Na palestinských územích natáčí rozhovor s vedením teroristického hnutí Hamás, v Káhiře mu jde o život, když se Egypt promění z turistického ráje v dějiště občanské války.

"Snažil jsem se přiblížit mentalitu obyčejného muslima. V knize se také pokouším vysvětlit, že radikálové tvoří procento, možná dvě, muslimské populace," říká Pavel Pawluscha Novotný. "Obecně si radikálové nejrůznějších barev, od těch muslimských až k antiislámským, hlasitě nárokují pravdu a snaží se nám, Evropanům, vnutit svoji koncepci islámu. Rigidní, nesnášenlivou, oproštěnou od všech kulturních nánosů, které islám v jednotlivých zemích zpravidla zlidšťují," dodává.

Podcast s Pavlem Pawluschou Novotným si můžete poslechnout zde:

Třiapadesátiletý novinový a televizní reportér je vystudovaný ekonom a religionista, tedy odborník na náboženství. Jako novinář a cestovatel navštívil kolem stovky států na Balkáně, Blízkém východě, v Asii i Latinské Americe. Působil a publikoval v mnoha českých médiích, čerstvě je reportérem Hospodářských novin. Jeho novinku na Velký knižní čtvrtek vydalo nakladatelství Argo.

Do názvu Pavel Pawluscha Novotný kromě islámského označení pro boha zakomponoval také zbraň sestrojenou sovětským inženýrem Kalašnikovem koncem 40. let minulého století. "Název Proč Alláh stvořil kalašnikov má čtenáře chytit za srdce i peněženku," připouští novinář s tím, že tato jednoduchá puška je zároveň symbol. "Kalašnikov symbolizuje násilí, ale v pojetí některých militantních islámských hnutí rovněž osvobozenecký boj, některá mají kalašnikov dokonce v emblému. Položil jsem si otázku, jak se stalo, že taková funkční a výkonná zbraň se dostala do rukou tolika lidí," uvažuje.

Sám sebe v knize portrétuje ironicky, jako "poněkud obtloustlého bělocha v bavlněném tričku se starým tlačítkovým mobilem", tedy příchozího, který v místních nebudí pocit ohrožení. "Pokud jsem se někam vydal ve větší skupině, která vykazovala řekněme rysy evropského bohatství, už si nás místní všímali víc," vysvětluje.

Zvědavý byl odmalička. "Vždycky mě zajímalo náboženství a cestování po světě. Když jsme jako kluci četli mayovky, líbily se mi víc ty z Orientu s Kara ben Nemsím než s Old Shatterhandem na Divokém západě, přestože ty z Orientu jsou asi hůř napsané a hloupěji zfilmované. O Kurdech jsem věděl víc než o Apačích, což bylo v našich dětských kruzích zvláštní," vypráví, kde se v něm vzala vášeň pro cizí kraje.

"Celý život jsem prožil tímhle způsobem. Všechny vydělané peníze, přestože jich nebylo moc, jsem investoval do cestování. Nejen služebně, třeba v Latinské Americe jsem s výjimkou zemětřesení na Haiti nikdy nebyl pracovně. Peru, Bolívii, Venezuelu nebo Paraguay jsem si platil sám. Doufám, že sepíšu ještě další knihu právě o těchto zemích. Chtěl bych ještě chvíli vydržet na cestách," říká.

Pro Novotného nejde pouze o osobní misi. "Dlouhodobě mám za to, že společnost, která nenaslouchá svým zahraničním zpravodajům, je odsouzená k bigotnosti, xenofobii, a dokonce rasismu. Nedostatek informací o zahraničí, a nejde jen o politiku, ale také náboženství nebo společenské zvyky, vede Čechy, Slováky a možná další národy v okolí k tomu, že hystericky reagují na jakoukoliv jinakost," dodává.

