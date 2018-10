Coelho vydává román o hippies. Sociální sítě ho zklamaly, ale Facebook neruší

Příští měsíc vyjde nová próza populárního Brazilce Paula Coelha. Ten se nejnověji vymezil vůči sociálním sítím a technologickému koncernu Google, jejž kritizuje za spolupráci s Čínou.

Populárního brazilského spisovatele Paula Coelha zklamaly sociální sítě. V rozhovoru s německým nedělníkem Welt am Sonntag je označil za "ďábelského démona". Přesto literát nemá odvahu zrušit svůj facebookový účet, který sleduje 29 milionů lidí.

Brazilský autor bestsellerů jako Veronika se rozhodla zemřít nebo Alchymista je zklamán digitalizací a sociálními sítěmi. "Takzvaná sociální komunita se proměnila v ďábelského démona," říká. "V digitálním světě, který do sebe vpouštíme prostřednictvím chytrého telefonu nebo jakkoli jinak, jsme si kolem sebe časem vytvořili zcela umělý život."

Silicon Valley, kalifornské sídlo mnoha počítačových a internetových firem, podle Coelha dříve bylo místem, kde lidé diskutovali a přátelili se. "Dnes tam jsou jenom kvůli penězům," je přesvědčen známý Brazilec. V lačnosti po penězích podle něj lidé v Silicon Valley opustili své nejdůležitější hodnoty.

Konkrétně pak Coelho kritizuje plány internetového koncernu Google vrátit se do Číny. "Zcela na začátku ještě Google měl mantru 'Don't be evil' (Nebuď zlý), jistého druhu digitální kodex cti," připomíná spisovatel období před osmi lety, kdy se společnost z Číny stáhla na protest proti cenzuře. Dnes ovšem Google vyvíjí mechanismy blokování určitého obsahu, aby se mohl vrátit na obrovský čínský trh.

Přes všechnu kritiku si nicméně spisovatel ponechává facebookový účet s 29 miliony fanoušky. "Nejsem dostatečně odvážný, abych smazal své účty s miliony fanoušků a sledujících," připouští. "Ale už dávno tam nepřispívám tak často, jako jsem to dělal dříve."

Paulo Coelho nedávno vydal částečně autobiografický román, který 1. listopadu pod názvem Hipík v českém překladu pošle na pulty nakladatelství Argo.

V knize se Coelho vrací do mládí, k přelomu 60. a 70. let minulého století. Na pozadí cesty dvou mladých lidí za duchovním poznáním do Nepálu sleduje celosvětové hnutí hippies i dramatické události jara roku 1968 ve Francii.

V tvorbě letos jedenasedmdesátiletého Coelha se prolíná křesťanství s ezoterikou, černou nebo bílou magií, s různými animistickými kulty věřícími v duchovní bytosti či nesmrtelné duše. Mnohé tituly připomínají příručky osobního rozvoje a prolínají je naléhavá doporučení "životních pravd".

Ve čtivosti Coelhových knih lze třeba podle spisovatelky Markéty Pilátové vystopovat vypravěčské postupy brazilských telenovel - také v nich do osudu hrdinů zasahují nadpřirozené události či duchovní učitelé.

Coelho, mezi jehož čtenáře patří bývalý prezident Bill Clinton nebo zpěvačka Madonna, svými díly především šíří optimismus, snaží se prý například pojmenovat, co je smyslem života.

Jeho nejslavnější román Alchymista vyšel v portugalském originálu poprvé roku 1988, v češtině se ho prodalo přes 200 tisíc výtisků. Pohádkové podobenství se stalo největším brazilským bestsellerem všech dob.

Bývalý hippie a milovník rocku Coelho se narodil roku 1947 v Riu de Janeiro. Za vojenské diktatury se ocitl ve vězení, později začal skládat texty pro brazilské popové zpěváky. "V roce 1972 jsem se rozhodl vést normální život, chodit do práce, do kostela," vzpomíná na dobu, kdy pracoval ve firmách Polygram či CBS.

Když byl ze dne na den vyhozen z práce, vydal se s druhou manželkou na cesty do Evropy, a několik let na to se stal profesionálním spisovatelem. První knihu publikoval jako osmatřicetiletý.

V mládí Coelho požadoval spravedlivější svět, dodnes píše kritické sloupky do francouzského deníku Le Monde. Angažuje se v humanitárních projektech, je mírovým vyslancem UNESCO a hlásá angažovanost v občanské společnosti.

Do Česka poprvé přijel již roku 1982, v kostele v Karmelitské ulici na Malé Straně prý navštívil Jezulátko a vyprosil si u něj, že bude slavným spisovatelem.

Naposledy předloni Coelho na soukromé návštěvě Česka s manželkou, výtvarnicí Christinou Oiticicaovou, oslavil milion prodaných výtisků svých knih na zdejším trhu. Coelho po příletu opět navštívil kostel Panny Marie Vítězné, kde se poklonil pražskému Jezulátku.

Světoznámá soška Jezulátka má v šatníku také červené šatičky vyšívané zlatou nitkou, které mu slavný autor věnoval v roce 2005.

"Narodil jsem se skoro mrtvý, udušený pupeční šňůrou, kterou jsem měl omotánu okolo krku. Bylo to v nemocnici sv. Josefa a moje matka slíbila, že pokud se proberu k životu, bude svatý Josef i mým patronem," vysvětlil tehdy Coelho.