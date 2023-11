Foto: Stála skoro čtvrt miliardy. Městská knihovna v Praze má novou pobočku

Na pražských Petřinách tuto středu otevřela nová pobočka Městské knihovny. Stavba začala koncem loňského června a stála 232 milionů korun, z toho 90 milionů přišlo z Národního plánu obnovy. Podle ředitele Tomáše Řeháka nová budova ukazuje, jak by měla vypadat moderní knihovna sloužící k setkávání lidí. Další pobočky vzniknou v Praze 12 a 14, kde ty nynější nedostačují.

Nová budova nahradila původní knihovnu ve staré školce, která už dle Řeháka nevyhovovala. "Bylo zjevné, že kapacita knihovny naprosto neodpovídá velikosti populace, kterou tady má obsluhovat," vysvětluje ředitel s tím, že stavba ani neměla trvalou kolaudaci. Původní pobočka na Petřinách ukončila provoz v říjnu 2021, následně byla zbourána.

První plány na stavbu té nynější vznikly asi před 15 lety. Jelikož jde o novou budovu, což u knihoven není běžné, instituce měla možnost upravit její dispozice. "Chtěli jsme někde zhmotnit svoje představy o tom, jak má vypadat knihovna pro 21. století," říká Tomáš Řehák.

Podle něj by moderní knihovna měla kromě půjčování knih či uměleckých děl fungovat jako komunitní místo pro setkávání a být dějištěm kulturních akcí. Jako na nadstandardní proto ředitel v nové pobočce upozorňuje na multifunkční sál pro 60 diváků, který může hostit debaty i fungovat jako kino. V listopadu tu diváci uvidí filmy Good Old Czechs, Přízraky v Benátkách nebo Oppenheimer. Každý měsíc až do června knihovna na Petřinách také uvede kurz tvůrčího psaní s Viktorem Špačkem, kromě toho jsou součástí programu workshopy a kurzy pro děti, dospělé i seniory.

Na pobočce si lidé mohou vybrat z 9000 knih a sednout si s nimi uvnitř knihovny i v zahradě. Pro skupinové akce nabízí k zapůjčení několik různě velkých kluboven, v každém ze dvou pater je možné využít malou kuchyňku, kde si lze uvařit čaj nebo ohřát jídlo.

Městská knihovna také na Petřinách začala testovat koncept takzvaného výdejního boxu, kde si lidé mohou vyzvednout rezervované knihy i mimo otvírací dobu. Pravděpodobně v příštím roce je podle ředitele v plánu spuštění samoobslužného provozu, kdy bude knihovna registrovaným čtenářům s průkazkou přístupná i mimo pracovní dobu personálu.

Síť poboček městských knihoven Řehák stále neoznačuje za zcela ideální. "V Praze existují místa, jejichž pokrytí knihovními službami není úplně adekvátní," přiznává. Jde zejména o sídliště na Černém Mostě a v Modřanech. V prvním případě by nová moderní pobočka měla vzniknout v multifunkční budově, kterou staví Praha 14 nedaleko metra Černý Most. V současnosti je v celé Praze 14 pouze malá pobočka v bývalé školce nedaleko stanice metra Rajská zahrada.

V případě Modřan se pobočka nachází v soukromém objektu a nevyhovuje v mnoha ohledech, říká ředitel. Ten proto jedná s radnicí městské části o možné nové pobočce. "Bude se tam teď hodně bourat a stavět, tak jestli není prostor pro to udělat tam odpovídající a reprezentativní knihovnu, která by odpovídala velikosti té aglomerace," uvažuje.

Městská knihovna v Praze, kterou zřizuje hlavní město, je největší českou veřejnou knihovnou co do počtu čtenářů i výpůjček. Její knihovní fond je třetí největší v Česku po Národní knihovně a Moravské zemské knihovně v Brně.