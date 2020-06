Měsíc autorského čtení přiveze spisovatele z Maďarska, spoléhá na diváky v sále

Festival příští středu 1. července v Brně zahájí maďarský spisovatel Pál Závada, v Ostravě se ve stejnou dobu rozjede "literární cirkus" Koks, prach a oheň s ostravskými básníky. Od té doby se akce bude stěhovat z místa na místo až do 31. července, kdy skončí.

V Brně, Ostravě a také ukrajinském Lvově se čtení konají každý červencový večer. Sledovat je lze také přes internet, což platí i pro další dvě tradiční festivalová města, Košice a Vratislav. Tam však živá čtení nebudou kvůli omezenému cestování v souvislosti s opatřeními proti pandemii koronaviru, festival do Košic a Vratislavi tedy pouze bude streamovat.

"Pro ty z nás, kdo neovládáme maďarštinu, polštinu nebo ukrajinštinu, jsou i na internetu k dispozici titulky a simultánní tlumočení," slibuje programový ředitel Petr Minařík. V Brně je dějištěm festivalu Divadlo Husa na provázku, v Ostravě Divadlo 12.

Čestným hostem Měsíce autorského čtení je letos Maďarsko. "Nahlížena z literární perspektivy je země, jejíž název slýcháme stále častěji skloňovat v médiích ve spojitosti s tamějším předsedou vlády, náhle mnohem uchopitelnější a bližší," avizuje Minařík, podle nějž na festivalu vystoupí spisovatelé György Spiró, Gábor Németh, Krisztina Tóthová nebo Viktor Horváth.

"Maďarská literatura byla poslední ze zemí střední Evropy, kterou jsme ještě neuvedli. Je to nejbližší možná exotika, inspirace. A po loňských Rumunech logická volba," řekl Minařík v interview pro server Ostravan.cz.

Program vznikal do poslední chvíle. "Ještě před pár dny jsme nevěděli, jestli budou otevřeny hranice zcela, nebo s nějakým omezením, třeba na oněch původních osmačtyřicet hodin," doplnil Minařík v dalším rozhovoru pro Lidové noviny, kde dále vyjadřuje obavu o to, zda lidé dorazí ve stejných počtech jako před pandemií koronaviru. "Na živé diváky v sále spoléháme nejvíc. Věřím, že ani při jednadvacátém ročníku, byť jistě v mnohém jiném, nás nenechají ve štychu," doplňuje.

Z českých autorů se zúčastní Alena Mornštajnová, Jiří Hájíček nebo Petr Chudožilov, hned v úvodu vystoupí spisovatel Jan Novák se svou knihou o Milanu Kunderovi. "Proběhnou i komponované večery, jejichž hesla hovoří za své: Koks, prach a oheň, Na křídlech těšínské Orlice, Milá Mácho či Ňadro, jazyk, rypadlo & idiot. A celé to uzavře undergroundová legenda, žijící klasik Jiří H. Krchovský," doplňuje členka organizačního týmu Renata Obadálková.

"Dílo už je z tisku, člověk otevře svoji knihu a kouká: ejhle! Copak to tu máme? Co je to za větu?" říká spisovatel Pál Závada. | Video: Větrné mlýny