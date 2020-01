Margaret Atwoodová se vrací k poezii, po úmrtí partnera vydá básnickou sbírku

Čerstvá kanadská laureátka Bookerovy ceny Margaret Atwoodová se po více než dekádě vrací k poezii, se kterou kdysi začínala. Osmdesátiletá autorka 10. listopadu vydá novou sbírku básní nazvanou Dearly. Zabývat se bude "nepřítomnostmi a konci, stárnutím a ohlížením se zpět", uvádí londýnské nakladatelství Chatto & Windus.

Jak připomíná britský deník Guardian, půjde o Atwoodové první poezii od roku 2007, kdy vydala sbírku básní nazvanou The Door. Britské noviny to dávají do souvislosti s loňským úmrtím jejího dlouholetého partnera, kanadského spisovatele a ochránce přírody Graema Gibsona.

Poslední roky trpěl demencí. "Prožil krásné závěrečné týdny života a odcházel na výši, obklopen láskou, přátelstvím a uznáním. Jsme vděční za jeho moudrý, etický a obětavý život," uvedla tehdy Atwoodová, která s Gibsonem žila v kanadském Torontu od 70. let minulého století. Nikdy se nevzali, v roce 1976 se jim ale narodila dcera.

Podle nakladatele je nová sbírka básní Margaret Atwoodové "střídavě dojemná, hravá a moudrá". Zkoumá "měnící se těla i duše, stejně jako každodenní předměty a rituály, které nás ukotvují v současnosti".

Kanaďanka ve sbírce Dearly píše o "vlkodlacích, sirénách, mimozemšťanech i snech", stejně jako o "nejrůznějších podobách zvířecího života a fragmentech našeho poškozeného životního prostředí".

"Každá báseň ve sbírce Dearly je nabitá pro Atwoodové charakteristickou zvídavosti a energií," říká Becky Hardieová, zástupkyně ředitele londýnského nakladatelství. "Je to čistá radost, která protahuje tělo i mysl," dodává.

Atwoodová prý již slíbila, že pro elektronickou verzi knihy básně sama načte.

Margaret Atwoodová, která v době vydání knihy oslaví 81. narozeniny, s poezií kdysi začínala. Svou první sbírku básní Dvojí Persefona vydala vlastním nákladem roku 1961, tedy dlouho předtím, než se proslavila jako prozaička.

Od té doby publikovala čtrnáct básnických sbírek, nejvíc v 60. a 70. letech minulého století. Letos od Dvojí Persefony uplyne 59 roků.

Žádná z básnických sbírek Atwoodové dosud nebyla přeložena do češtiny.

Svůj první román, který čeští čtenáři znají pod názvem Žena k nakousnutí, Atwoodová poslala na trh až roku 1969. Právě podle této knihy nyní vzniká televizní seriál, který podle časopisu Variety produkují Francine Zuckermanová a Karen Shawová.

eOne Acquires TV Rights to Margaret Atwood Novel ‘Edible Woman’ (EXCLUSIVE) https://t.co/0mSQ0vQzmD via @variety — Margaret E. Atwood (@MargaretAtwood) June 6, 2019

Autorka slavné dystopie Příběh služebnice z roku 1985 poslední roky zažívá velký návrat.

Přiživila ho televizní adaptace Příběhu služebnice, kterou mnozí diváci v USA vnímají jako komentář k současné éře prezidenta Donalda Trumpa. Například feministky v několika zemích uspořádaly protesty v červených hábitech a bílých čepcích, jaké v románu a seriálu nosí utlačované služebnice.

Atwoodová také před třemi lety obdržela Mírovou cenu německých knihkupců a v Praze přidala Cenu Franze Kafky. Vloni pak za román Svědectví (The Testaments), který volně navazuje na Příběh služebnice a letos jej v českém překladu vydá nakladatelství Argo, získala prestižní Bookerovu cenu. O tu se dělí napůl s Angličankou Bernardine Evaristovou.