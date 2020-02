Zažít staré šumavské lesy. Spolek se stará o Klostermannův odkaz, vydal knihu

Ministerstvo kultury není schopné poskytnout stamiliony korun na výstavbu nové regionální Západočeské galerie v Plzni. Při sněmovních interpelacích to ve čtvrtek uvedl ministr kultury z ČSSD Lubomír Zaorálek. Plzeňský kraj jako zřizovatel galerie loni na jaře oznámil, že do projektu půjde pouze v případě, kdy ze státního rozpočtu získá dotaci 480 milionů korun. Původní krajský plán předpokládal výstavbu nové galerie od letoška do roku 2022.