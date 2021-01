Hlavní Cenu Miroslava Ivanova za literaturu faktu získal Petr Čornej

Historik specializující se na dějiny pozdního středověku Petr Čornej získal hlavní Cenu Miroslava Ivanova za knihu o Janu Žižkovi v kategorii literatura faktu. Publikaci Jan Žižka - Život a doba husitského válečníka vydalo nakladatelství Paseka v roce 2019. Slavnostní udílení se bude konat v Jaroměři-Josefově letos po skončení nouzového stavu.

Ve 20. ročníku Cen Miroslava Ivanova vybírala porota pod vedením Stanislava Tumise ze 101 titulů z 37 nakladatelství přihlášených v roce 2020. Za pořádající Klub autorů literatury faktu (KALF) o tom informovala Marcela Přerovská.

Čornej se vedle vědeckých prací a učebnic dlouhodobě věnuje také popularizační činnosti. Mezi jeho úspěšné televizní projekty patří například seriál Kronika česká nebo dokumentární filmu Vzestup a pád kněze Jana pro Českou televizi.

Monumentální práce o Žižkovi historika a pedagoga Petra Čorneje, která má 856 stran, završuje jeho celoživotní odborný zájem o husitství. Práce na Žižkově monografii včetně přípravných prací mu trvala 16 let. "Kdybych to vzal od prvotního nápadu, tak šedesát let. Protože když mi bylo osm a vyrůstal jsem na Žižkově, říkal jsem si: To je takový hrdina, že o něm jednou napíšu knihu," uvedl dříve Čornej v rozhovoru v deníku Právo.

Kocáb vyhrál s bestsellerem

V kategorii Memoárová a biografická literatura zvítězil Michael Kocáb za knihu Vabank 1989-1991: Sametová revoluce, odsun sovětských vojsk (Euromedia Group). Kniha má od svého vydání v roce 2019 pět dotisků a stala se bestsellerem, prodalo se přes 13 000 výtisků.

Cenu v kategorii České dějiny porota udělila Daně Dvořáčkové-Malé, Martinu Holému, Tomáši Sterneckovi, Janu Zelenkovi a kol. za knihu Děti a dětství: od středověku na práh osvícenství (Historický ústav AV ČR - Nakladatelství Lidové noviny).

Publikace Bohuslava Litery Od Stalina ke Gorbačovovi: Mezinárodní politika a postavení komunistické supervelmoci 1945-1991 (Dokořán) uspěla v kategorii Světové a vojenské dějiny a dějiny genocid.

Cenu v kategorii Regionální dějiny získali Zdeněk Kment a Ladislav Baletka za knihu Rozmarné hostince valašské ve Valašském Meziříčí, Vsetíně, Rožnově a jinde na Valašsku (Zdeněk Kment ECHO BOOKS).

Z nakladatelů porota ocenila jako nejlepší nakladatelství VEDUTA vedené Pavlem Ševčíkem.

V kategorii Politické vědy, filozofie a náboženství patří cena Zdeňku Kárníkovi za knihu Na úsvitu dějin české sociální demokracie: od prvopočátku hnutí k základům moderní politické strany (Zdeněk Kárník ml. v produkci nakladatelství Dokořán). V kategorie Literární vědy a uměnovědy porotu nejvíce zaujala publikace Jana Halady Albatros: 70 let na křídlech dětské literatury (Albatros). Příběh samurajů: život a svět válečníků starého Japonska (Nakladatelství Epocha) od Romana Kodety bodoval u poroty v kategorii Ostatní literatura faktu. Cenu za celoživotní dílo v literatuře faktu udělili Jiřímu Kovaříkovi a Cenu za trvalý přínos české a slovenské literatuře faktu Ivanovi Kamencovi.

Miroslav Ivanov, jehož jméno ocenění nese, patřil mezi nejvýraznější představitele české literatury faktu. Kromě více než tří desítek knih, z nichž mnohé vyšly v zahraničí, byl autorem téměř tisícovky novinových článků, více než 170 rozhlasových relací a desítek televizních pořadů. Jaroměřský rodák zemřel 23. prosince 1999 ve věku 70 let. KALF od roku 1991 tento specifický žánr propaguje.