Na Festival spisovatelů přijede držitelka Goncourtovy ceny Vénus Khoury-Ghata

Pořadatelé Festivalu spisovatelů Praha věří, že se jim v říjnu podaří uskutečnit 30. ročník mezinárodního setkání spisovatelů se čtenáři. Téma zvolili již loni, zní A nezbývá než doufat. Organizátoři nově oznámili jméno druhého hosta, kterým je libanonsko-francouzská autorka Vénus Khoury-Ghata.

"Program připravujeme, sice se obměňuje v návaznosti na nečekané skutečnosti, ale pozvaní spisovatelé jsou s námi ve spojení. Stejně jako my i oni doufají, že ve dnech 8. až 11. října se setkáme v Praze," vzkazují pořadatelé, jimiž jsou v Praze žijící americký básník Michael March a jeho žena, spisovatelka Vlasta Brtníková.

Dvaaosmdesátiletá Vénus Khoury-Ghata se narodila v Libanonu, ale žije v Paříži. Dětství strávila částečně v Bejrútu a částečně v horské vesnici Bšarré, kde se roku 1937 narodila. Magické horské místo už proslavil slavný libanonský básník a malíř z přelomu 19. a 20. století Chalíl Džibrán.

Prostředí vesnice, divoká krása hor i rodinné nesváry, které zraňovaly její srdce, se pro Vénus Khoury-Ghata staly inspirací pro pozdější tvorbu.

Do roku 1972 žila v Bejrútu. První manželství ji materiálně zajistilo, ale osud ji spojil s francouzským lékařem Jeanem Ghatou a v roce 1972 se odstěhovala do Paříže. Ačkoli píše francouzsky, Francie se nikdy nestala domovem jejích příběhů. Všechny své práce situuje do arabského světa kolem Středozemního moře.

Čtenáři v nich najdou příběhy krásy, lásky, tragické osudy žen pod tlakem náboženských zákonů i dennodenní smrt libanonské občanské války. Do světa jejích postav vstupují i události z autorčina života.

Vénus Khoury-Ghata dosud vydala 40 knih prózy a poezie. Ve Francii za ně získala řadu poct, mezi jinými Goncourtovu cenu za celoživotní dílo nebo Hlavní cenu Francouzské akademie za poezii. V češtině jí dosud vyšel jediný román, Sedm kamenů pro cizoložnou ženu.

Již dříve pořadatelé Festivalu spisovatelů Praha jako prvního letošního hosta oznámili osmapadesátiletého italského prozaika, básníka a hudebníka Claudia Pozzaniho. Jeho básně byly publikovány ve více než 10 jazycích a objevily se v antologiích i magazínech současné mezinárodní poezie.

Pozzani je také ředitelem janovského Mezinárodního festivalu poezie, největší a nejstarší události svého druhu v Itálii. Jeho poslední deska básní a hudby nazvaná La Marcia dell'ombra se zařadila do top 20 žebříčku italských nezávislých rádií. Jeho texty z italštiny pro letošní festival přeložil Jiří Pelán.