Mezinárodní Man Bookerovu cenu získala rodinná sága z Perského zálivu

Román nazvaný Celestial Bodies (Nebeská tělesa) ománské autorky Džúchy Hársíové v úterý večer získal Mezinárodní Man Bookerovu cenu pro nejlepší knihu přeloženou do angličtiny.

Pětičlenná porota vítěze vybrala ze šestice finalistů, mezi nimiž byly knihy pěti žen. Vítězné dílo je rodinnou ságou, vypráví o dospívání tří sester na pozadí pomalého vývoje ománské společnosti, která se v postkoloniální éře změnila z obchodiště s otroky ve velkého vývozce ropy. Román sahá od 80. let 19. století do současnosti.

Mezinárodní Man Bookerova cena je udílena od roku 2005. Někdy bývá zaměňována se známější Man Bookerovou cenou, určenou pro jakýkoliv román napsaný v angličtině.

Naproti tomu Mezinárodní Man Bookerova cena oceňuje jak spisovatele, tak i jeho překladatele. Ocenění tak v úterý večer v Londýně společně s vítězkou Hársíovou převzala Američanka Marilyn Boothová, která knihu Celestial Bodies přeložila z arabštiny. Dvojice si rovným dílem rozdělí finanční odměnu 50 tisíc liber, což je v přepočtu téměř 1,5 milionu korun.

"Je to kniha, která si získá mysl čtenáře, stejně jako srdce, vyplatí se dát si s ní načas," řekla ke třetímu románu 41leté ománské spisovatelky předsedkyně poroty, historička a autorka Bettany Hughesová.

Dílo, které arabsky prvně vyšlo roku 2010, podle ní vtahuje čtenáře do barvitě vykreslené komunity a zabývá se "hlubokými otázkami času a smrtelnosti a znepokojivými aspekty naší společné historie", řekla šéfka poroty. "Styl je metaforou k obsahu, rafinovaně odolává klišé o rase, otroctví a genderu," dodává Hughesová.

Džúcha Hársíová, rodačka ze Sultanátu Omán, je dle pořadatelů soutěže první spisovatelkou z této země, jejíž dílo bylo přeloženo do angličtiny. Zároveň se stala prvním vítězem Mezinárodní Man Bookerovy ceny pocházejícím z některé země Perského zálivu. Kromě tří románů má na kontě ještě dvě sbírky kratších děl a jednu knihu pro děti.

V užším výběru finalistů byla Hársíová ve společnosti dalších čtyř žen. Polská autorka a loňská laureátka Olga Tokarczuková se tentokrát o cenu ucházela s knihou Svůj vůz i pluh veď přes kosti mrtvých, jejíž děj se odehrává na česko-polském pomezí a kterou roku 2010 v českém překladu vydalo nakladatelství Host. Předloni ji zfilmovala režisérka Agnieszka Hollandová pod názvem Přes kosti mrtvých.

Dalšími kandidáty byly Francouzka Annie Ernauxová a její román The Years, Němka Marion Poschmannová s knihou Borovicové ostrovy, kterou letos vydalo nakladatelství Paseka, a chilská autorka Alia Trabuccová s dílem nazvaným The Remainder. V něm píše o dopadech represí z éry diktátora Augusta Pinocheta na další generaci.

Finálovou šestku doplňoval Kolumbijec Juan Gabriel Vásquez s románem The Shape Of The Ruins o konspiračních teoriích, vraždách a zvrácených posedlostech. Tento Vásquezův román do češtiny zatím přeložen nebyl, dvě jeho jiné knihy v uplynulých letech vydala Paseka.