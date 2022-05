Básník, který pracuje v knihovně. Ortenovu cenu získal Vojtěch Vacek

Vítězem 35. ročníku Ceny Jiřího Ortena, kterou talentovaným autorům do 30 let uděluje Svaz českých knihkupců a nakladatelů, se stal Vojtěch Vacek. Pracovník Domu čtení pražské Městské knihovny zaujal básnickou sbírkou nazvanou Měňagon. Zahrnul do ní své texty z posledních pěti let.

Pořadatelé vítěze oznámili toto úterý večer v Zrcadlové kapli pražského Klementina, kde sídlí Národní knihovna. Porota vybírala ze 17 přihlášených titulů "Měňagon Vojtěcha Vacka je sbírka barevná a zářivá. S dětskou nenechavostí osahává pojmy, lidi, zvířata, věci i situace," popsala za porotu spisovatelka a redaktorka Božena Správcová. "Autorovi nelze upřít hravost a bohatou imaginaci, nenajdeme tu však nic svévolného, vše je podřízeno zvláštní snové logice, zkušenosti, jakou si podprahově nese každý z nás," dodala. Porotě předsedal literární kritik Petr Fischer. Sbírka Měňagon obsahuje delší příběhové i dobrodružné básně, stejně jako krátké lyrické imprese nebo hříčky. Vacek je "pozorovatelem tajného života věcí a mistrem imaginace opravdu záviděníhodné, talent, jaký se objevuje jednou za čas," konstatovala porota už při vyhlašování nominací. Sbírkou čtenáře provází barevné ilustrace Alžběty Uhlíkové. Vacek pracuje jako knihovník v Domě čtení pražské Městské knihovny. Před sedmi lety vydal v edici H_aluze sbírku Schopní jsou ti s chlopní. Texty publikoval mimo jiné v časopisech Tvar, Psí víno a Souvislosti, v Lidových novinách, na webu nebo v antologiích. Patří k organizátorům Mezinárodního festivalu Den poezie a dalších literárních akcí. "Vnímám psaní básní jako velkou dobrodružnou výpravu, na jejímž konci čeká zakopaný poklad. Nikdy není úplně jasné, jestli cesta povede po plážích podél pobřeží, nebo skrz zatopené důlní šachty plné jedovatých krabů, ani jestli po otevření nalezené truhly zazvoní zlaté klenoty, nebo se ven vyřinou temná a nevyzpytatelná strašidla," říká. Kromě vítězného Měňagonu porotu zaujala novela Josefa Tichého Předvečer, která se odehrává v odlehlém hotelu severně od Tokia a zachycuje hledání sebe sama i druhých, nebo básnická sbírka Štičí kost, jejíž autor Radek Touš objevuje svět bez přemíry informací. Cena Jiřího Ortena je udělována od roku 1987, před 14 lety její organizaci přebral Svaz českých knihkupců a nakladatelů. K dosavadním laureátům patří Michal Viewegh, Tereza Boučková, Petr Borkovec, Jaroslav Rudiš, Radek Malý, Petra Hůlová nebo Marek Šindelka a Sára Vybíralová. Vloni se svou básnickou sbírkou Betonová pláž uspěl Šimon Leitgeb. Ocenění je spojené s prémií 50 tisíc korun pro vítěze, stejně jako vloni dostanou zbylí dva nominovaní po 10 tisících. České literární centrum nadto vítězi zprostředkuje rezidenční pobyt v Evropě. Zároveň budou části děl všech tří finalistů přeloženy do angličtiny, francouzštiny a němčiny za účelem zahraniční propagace.