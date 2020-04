Cenu za arabskou beletrii získal Alžířan Ajsáví s románem o okupaci

Mezinárodní cenu za arabskou beletrii v úterý získal Alžířan Abdalvaháb Ajsáví. Oceněn byl za román ze začátku 19. století, kdy do Alžírska provedla invazi Francie a udělala ze země svou kolonii. Ocenění podporované anglickou Booker Prize a financované emirátem Abú Dhabí je považováno za prestižní událost arabské literatury, píše agentura AFP.

Mezinárodní cena za arabskou beletrii, známá pod anglickou zkratkou IPAF, je udělována současných spisovatelům, kteří píší arabsky, s cílem propagovat je ve světě.

Vítěz letošního 13. ročníku byl kvůli opatřením proti šíření koronaviru oznámen jen na síti, porotci ho vybrali ze 128 románů od autorů z 18 zemí.

Abdalvaháb Ajsáví, narozený roku 1985 v Djelfě, se vyučil jako elektromechanik. Zvítězil díky próze nazvané Spartský soud. Ta v arabštině vyšla roku 2018 a bude přeložena do angličtiny, ve francouzštině se zatím neobjevila.

"Takové ocenění je splněným snem každého romanopisce, ale znamená také větší odpovědnost a větší očekávání od čtenářů," říká Ajsáví, který debutoval před sedmi lety debutoval prózou vyznamenanou alžírskou Cenou prezidenta republiky. Později získal i Cenu Assie Djebarové, pojmenovanou po dnes již nežijící významné alžírské literátce.

Jeho novinka Spartský soud se odehrává v letech 1815 až 1833 v Alžírsku, hlavními postavami jsou tři Alžířané a dva Francouzi.

"Snaží se čtenáři umožnit lépe pochopit život za okupace a nejrůznější formy odporu proti ní. Je to epické a historické vyprávění, ale román nesetrvává v minulosti. Spíše čtenáře nutí zabývat se současností," hodnotí irácký spisovatel a literární kritik Muhsín Musáví, který vyučuje arabskou a srovnávací literaturu na Kolumbijské univerzitě v New Yorku.

Vítěz se již před vyhlášením ceny nechal slyšet, že svou knihou chtěl přispět do debaty o tom, jaký může mít historie vliv na současnost. "Dobové romány obecně neoživují dávné příběhy jen pro to, co se tehdy odehrálo. Většinou mají za cíl hledat v původním kontextu otázky a témata, kterými jsme se zabývali dřív a zase se jimi zabýváme teď," dodal Ajsáví.

Mezi šesticí finalistů Mezinárodní ceny za arabskou beletrii byla letos také Iráčanka Alia Mamdúhová, autorka prózy Tank (The Tank).

S cenou je spojena odměna v přepočtu 1,2 milionu korun a úhrada za anglický překlad. Loni Mezinárodní cenu za arabskou beletrii získala Libanonka Huda Barakátová za román Noční pošta, jenž má v anglickém překladu vyjít v říjnu. Arabské autorce se dařilo také na loňské Mezinárodní Man Bookerově ceně, kterou dostala ománská spisovatelka Džúcha Hársíová za knihu Celestial Bodies (Nebeská tělesa).